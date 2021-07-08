Вандал повалил почти 60 памятников на могилах сечевых стрельцов во Львовской области

Около 5.30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории кладбища неизвестный повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили мужчину, который как раз пытался скинуть один из крестов на месте захоронения украинских сечевых стрельцов. Увидев полицейских, он пытался убежать, однако правоохранители догнали его и задержали.

Фото: lv.npu.gov.ua

Личность злоумышленника установлена. Как предварительно установили правоохранители, всего он повредил 59 надгробных крестов и памятников.

Полиция открыла уголовное производство по статье об осквернении или повреждении могил борцов за независимость Украины (ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Мужчина задержан, вскоре суд изберет ему меру пресечения.