Возле Верховной Рады провалился асфальт

В Киеве на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной провалился асфальт. Причина – прорыв трубопровода. В ближайшее время планируется провести ремонтные работы.

В Киеве возле здания Верховной Рады Украины на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной 29 июля провалился асфальт из-за прорыва трубопровода под проезжей частью, сообщило в Facebook коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление" (КП ДЭУ) Печерского района 29 июля.

"Работниками было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью улицы Михаила Грушевского, 20", – говорится в сообщении.

В результате аварии на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия.

"К сожалению, этот случай не является исключением, а досадной практикой. Не проходит и дня, чтобы в том или ином районе города из-за изношенности инженерных сетей не произошла авария", – сообщили в предприятии.

В управлении сообщили, что в ближайшее время планируют отремонтировать дорогу.

В Офисе президента ранее говорили, что в общей сложности в 2020 году запланировано отремонтировать и построить более 4 тыс. км дорог государственного значения.

Советник главы "Укравтодора" Юрий Голик в феврале заявил, что в целом объем выделенных на дорожные работы средств в 2020 году составит 113 млрд грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 1 июля сообщил, что из фонда по борьбе с COVID-19 на реконструкцию и ремонт дорог в Украине пойдет 33 млрд грн, а на эксплуатацию, мелкий текущий ремонт и содержание – 2 млрд грн.