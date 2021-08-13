Впервые в Украине. В Сумской области начали печатать дом на 3D-принтере

В будущем разработчики хотят печатать по одному дому в неделю усилиями только двух людей Скриншот: ТСН / YouTube

За строительством дома следят 13 человек, среди которых программисты, инженеры и электронщики. За год они сконструировали и собрали принтер, который уже напечатал цоколь будущего дома.

Создатели говорят, что принтер может печатать абсолютно всеми материалами. Сейчас изобретатели остановились на бетоне. В будущем разработчики хотят печатать по одному дому в неделю усилиями только двух людей.

"Нам необходимо два оператора – это человек, который сидит за пультом, и второй человек, который непосредственно на стройплощадке в нужный момент закладывает арматуру и следит за ходом печати", – сказал автор проекта Кирилл Гриценко.

Соавтор проекта Андрей Макаренко рассказал, что в Украине такой проект сделали "быстрее и более технологически", чем в США, Китае и странах ЕС.

По словам разработчиков, их принтер уникальный и лучший из существующих.

ВИДЕО