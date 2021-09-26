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"Вы же умеете отнять у народа хлеб. Дайте же зрелищ, суки". Соцсети отреагировали на то, что украинское ТВ не транслировало бой Усика

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Усик победил Джошуа в поединке
Усик победил Джошуа в поединке
Фото: EPA

В социальных сетях отреагировали на то, что украинские телеканалы не показали бой за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. "ГОРДОН" собрал самые интересные комментарии.

Украинский писатель и блогер Гарик Корогодский 26 сентября сообщил в Facebook, что смотрел трансляцию боя, в котором победил Усик, на платном видеосервисе Megogo. Украинцы также могли смотреть бой на российском РЕН-ТВ бесплатно.

"Как и где смотрят РЕН ТВ – не знаю, скорее пиратское. Но бля, этот бой должен был смотреть каждый украинец. Слушать гимн, умирать у телевизора за нашего Сашу, который герой. Эти пара миллионов долларов добавили бы правителям пару процентов к рейтингу, которые им так тяжело даются, и немного народной любви. А деньги на это есть. Даже если нет – придумали бы еще один налог или старый подняли. Или электричество продавали нам еще дороже, или тепло. Вы же умеете отнять у народа хлеб. Дайте же зрелищ, суки", – заявил Корогодский.

https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10220539883391741

Актриса Ольга Сумская в своей публикации в Facebook назвала эту ситуацию позором.

"Вопрос дня. Почему ни один украинский канал не транслировал бой Усика?" – отметила она.

https://www.facebook.com/osumska/posts/4409448209136228

Телеведущая Татьяна Высоцкая сообщила, что на Megogo можно было посмотреть бой за 29–99 грн.

"Кто-то уже подсчитал, сколько денег собрало у украинцев Megogo вчера за показ боя Усика, который в результате показали не всем "по техническим проблемам"? Сколько украинцев посмотрели бой? И кто принял решение, что права на трансляцию боя не будет покупать ни один национальный телеканал, оставляя Megogo монополистом?" – заявила она.

https://www.facebook.com/ukrainews/posts/10224402843832268

Политтехнолог Владимир Петров считает, что телеканалы, которые не транслировали боксерский бой, не нужны украинцам.

"Ни один топовый украинский телеканал не купил права на трансляцию боя украинского спортсмена. Ну и нахер вы такие нужны? Министерство спорта, ну и нахер вы такие нужны? Министерство культуры, ну и нахер вы такие нужны? И Общественное телевидение, вы нахер никому не нужны по факту – по сути. И ваша пассивность и в этом конкретном случае – лишнее тому подтверждение", – написал Петров.

https://www.facebook.com/greatlumpen/posts/5062316133782550

Бывший народный депутат, кандидат в мэры Харькова  Михаил Добкин написал в Telegram, что не видел такого бокса в тяжелом весе "со времен молодого [американского боксера Майка] Тайсона".

"Сегодня было высшее мастерство в ринге от двух великих спортсменов. Но наш Усик был лучше и заслуженно победил. Я одного не пойму: как можно было не организовать трансляцию на всю Украину боксерского поединка, о котором говорила не только вся наша страна, но и весь боксерский мир? Обидно за наших людей, которые могли бы получить чуть ли не впервые после проигрыша [пятого президента Украины Петра] Порошенко позитивные эмоции", – заявил Добкин.

Теги: бокс, телевидение, Украина, Александр Усик, трансляция, украинцы, Гарик Корогодский, Ольга Сумская, Энтони Джошуа
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