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Взрывы на складах в Сватово. Двое командиров ВСУ предстанут перед судом

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29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов
29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Государственное бюро расследований направило обвинительные акты в отношении двух командиров ВСУ, которых обвиняют в причастности к взрывам на военных складах в Сватово. Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Отмечается, что в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово Луганской области.

Возникший на складе боеприпасов пожар вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов. Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн грн.

ГБР сообщает, что пожар произошел из-за "диверсии неустановленных лиц".

Указанные военные обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

Контекст:

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов различной модификации. Пожар был ликвидирован через сутки, но и после этого периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

Из-за пожара и детонирования боеприпасов погибли четыре человека (трое военных и одна местная жительница).

В военной прокуратуре заявили, что причина пожара в Сватово – служебная халатность должностных лиц, в частности начальника склада. При этом комиссия Минобороны установила, что возгорание на территории воинской части произошло в результате пуска сигнальной ракеты, попавшей на территорию из-за пределов склада.

В деле был один обвиняемый – майор Александр Литвиненко, ему инкриминировали халатное отношение к воинской службе и взяли под стражу. Но в ходе суда выяснилось, что номинально Литвиненко не был начальником сватовского военного склада, майора командировали туда для приема и выдачи боеприпасов, сообщал "Восточный дозор".

В феврале 2021 года еще двум военнослужащим были выдвинуты подозрения по делу о взрывах в Сватово. О завершении расследования в их отношении 7 мая сообщило ГБР.

Теги: Украина, взрыв, военные, военная техника, Сватово, боеприпасы, ВСУ, обвинительный акт, ГБР
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