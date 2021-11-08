Взрывы на складах в Сватово. Двое командиров ВСУ предстанут перед судом

29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово, где находилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Отмечается, что в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово Луганской области.

Возникший на складе боеприпасов пожар вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов. Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн грн.

ГБР сообщает, что пожар произошел из-за "диверсии неустановленных лиц".

Указанные военные обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до семи лет.