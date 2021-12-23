"Толкал, плевался, провоцировал конфликты". В Херсонской области полиция составила админпротокол на родителей четвероклассника

В полицию обратилась жительница Бериславского района. Она рассказала, что ее 10-летнего сына обижает одноклассник. Проверка ювенальной превенции подтвердила факт буллинга.
"Выяснилось, что от травли страдал не только сын заявительницы, но и другие ученики класса. Буллер толкал детей, плевался в них, словесно обижал и систематически провоцировал конфликты. Учителя объяснили, что буллер агрессивно обращался со всеми детьми и на замечания учителей не реагировал. Они проводили исполнительную работу с ребенком, но ситуация не изменилась", – отметили в МВД.
В присутствии родителей и учителей инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с учеником. В отношении одного из родителей мальчика составили административный протокол по ст. 173-4 (буллинг) Кодекса об административных правонарушениях Украины.
В полиции призвали не замалчивать случаи буллинга, чтобы предотвратить последствия травли.
18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по противодействию буллингу". 16 января тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал документ. Закон вступил в силу 19 января.
По информации ЮНИСЕФ, с буллингом в той или иной форме сталкивались 67% детей в Украине.
В Украине в октябре 2021 года запустили в Telegram чат-бот, который будет помогать подросткам, столкнувшимся с буллингом. Он содержит 250 видеоблогов, разработанных психологами. "Виртуальный друг" также призван помочь несовершеннолетним, которые столкнулись с проблемами переходного возраста.