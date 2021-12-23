"Толкал, плевался, провоцировал конфликты". В Херсонской области полиция составила админпротокол на родителей четвероклассника

В полицию обратилась жительница Бериславского района. Она рассказала, что ее 10-летнего сына обижает одноклассник. Проверка ювенальной превенции подтвердила факт буллинга.

"Выяснилось, что от травли страдал не только сын заявительницы, но и другие ученики класса. Буллер толкал детей, плевался в них, словесно обижал и систематически провоцировал конфликты. Учителя объяснили, что буллер агрессивно обращался со всеми детьми и на замечания учителей не реагировал. Они проводили исполнительную работу с ребенком, но ситуация не изменилась", – отметили в МВД.

В присутствии родителей и учителей инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с учеником. В отношении одного из родителей мальчика составили административный протокол по ст. 173-4 (буллинг) Кодекса об административных правонарушениях Украины.

В полиции призвали не замалчивать случаи буллинга, чтобы предотвратить последствия травли.