ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Законопроект №8087 о защите информационной инфраструктуры может создать угрозу для бизнеса – Украинский союз промышленников и предпринимателей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
УСПП опасается, что из-за законопроекта о кибербезопасности в стране ухудшится бизнес-климат
УСПП опасается, что из-за законопроекта о кибербезопасности в стране ухудшится бизнес-климат
Фото: Depositphotos.com

Участники общественных слушаний по законопроекту №8087 об усилении кибербезопасности, пришли к выводу, что документ нуждается в переработке и не может быть принят в существующем виде. 7 июля сайт Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) сообщил, что направил обращения с требованием доработать проект закона председателю Верховной Рады и руководителям парламентских комитетов.

Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть во втором чтении законопроект №8087 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно неотложных мер усиления возможностей по киберзащите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры". Накануне этого события состоялась дискуссия с участием представителей IT-бизнеса, госструктур, общественных организаций и юристов. Они отметили, что, хоть в документе и декларируется его фокус на кибербезопасности государственного сектора, по факту действие законопроекта затронет и частный сектор. А это в свою очередь может повлиять на бизнес-климат в стране, уменьшить ее инвестиционную привлекательность, сообщили в УСПП.

Основным недостатком проекта закона участники общественных слушаний назвали значительное расширение полномочий Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), которая может получить беспрецедентно широкие полномочия.

"Такая ситуация бесконтрольности и отсутствия ограничивающих механизмов для Госспецсвязи создает огромные коррупционные риски, создает возможности для блокирования деятельности любого бизнеса, давления на него, рейдерства", – подчеркнули в УСПП.

Представители союза выразили озабоченность существующей ситуацией, поскольку "украинский бизнес все еще страдает от притеснений со стороны силовиков... а законопроект №8087 создает основу для неограниченного давления еще одного органа". Принятие документа в существующем виде может также ухудшить ситуацию с правами человека в Украине, поскольку есть риск безосновательноого раскрытия персональных данных пользователей.

По результатам общественных слушаний участники сошлись во мнении, что законопроект №8087 не соответствует современным европейским стандартам в сфере кибербезопасности, создает угрозы для бизнеса и требует серьезной доработки. В УСПП подчеркнули, что направили обращения президенту Украины, председателю Верховной Рады, а также главам парламентских комитетов.

Контекст:

Законопроект №8087 был принят в Верховной Раде за основу 12 января. Сравнительная таблица перед вторым чтением публиковалась уже дважды – в апреле и мае.

Теги: Верховная Рада, Украина, бизнес, парламент, Госспецсвязи, кибербезопасность, УСПП
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Галина ГРИШИНА
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Как сделать ежедневный макияж с голубыми тенями
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
  Элтон Джон объявил о завершении гастрольной деятельности. Его прощальной композицией стал хит Goodbye Yellow Brick Road. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (81978)
2
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (22977)
3
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (19780)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (19480)
5
Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак (18902)
6
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить (13685)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13486)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (11589)
 
 
 
 