Законопроект №8087 о защите информационной инфраструктуры может создать угрозу для бизнеса – Украинский союз промышленников и предпринимателей

Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть во втором чтении законопроект №8087 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно неотложных мер усиления возможностей по киберзащите государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры". Накануне этого события состоялась дискуссия с участием представителей IT-бизнеса, госструктур, общественных организаций и юристов. Они отметили, что, хоть в документе и декларируется его фокус на кибербезопасности государственного сектора, по факту действие законопроекта затронет и частный сектор. А это в свою очередь может повлиять на бизнес-климат в стране, уменьшить ее инвестиционную привлекательность, сообщили в УСПП.

Основным недостатком проекта закона участники общественных слушаний назвали значительное расширение полномочий Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), которая может получить беспрецедентно широкие полномочия.

"Такая ситуация бесконтрольности и отсутствия ограничивающих механизмов для Госспецсвязи создает огромные коррупционные риски, создает возможности для блокирования деятельности любого бизнеса, давления на него, рейдерства", – подчеркнули в УСПП.

Представители союза выразили озабоченность существующей ситуацией, поскольку "украинский бизнес все еще страдает от притеснений со стороны силовиков... а законопроект №8087 создает основу для неограниченного давления еще одного органа". Принятие документа в существующем виде может также ухудшить ситуацию с правами человека в Украине, поскольку есть риск безосновательноого раскрытия персональных данных пользователей.

По результатам общественных слушаний участники сошлись во мнении, что законопроект №8087 не соответствует современным европейским стандартам в сфере кибербезопасности, создает угрозы для бизнеса и требует серьезной доработки. В УСПП подчеркнули, что направили обращения президенту Украины, председателю Верховной Рады, а также главам парламентских комитетов.