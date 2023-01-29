Залужный в День памяти героев Крут: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства", – написал он.
Залужный отметил, что сегодня украинцы "достойно продолжают их дело".
"Как зимой 1918-го, так и в 2022-м лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", – заявил главнокомандующий.
В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики (УНР) сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. Годовщину боя под Крутами в Украине отмечают 29 января.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого были оккупированы также часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.