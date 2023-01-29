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Залужный в День памяти героев Крут: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли

Залужный: Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше
Залужный: Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

В 2022 году, как и в 1918-м, украинцы защищают свою страну от российской агрессии. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook в День памяти героев Крут.

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства", – написал он.

Залужный отметил, что сегодня украинцы "достойно продолжают их дело".

"Как зимой 1918-го, так и в 2022-м лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", – заявил главнокомандующий.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0WaZgKne2fW5Y9UUeTD8oFexnVfmJLPNFDvMbLfttCuLGHoP5CWumFEBD3L2384Nkl

Контекст:

В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики (УНР) сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. Годовщину боя под Крутами в Украине отмечают 29 января.

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, в результате которого были оккупированы также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Круты, война России против Украины, Валерий Залужный
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