Залужный в День памяти героев Крут: Мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли

Залужный: Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства", – написал он.

Залужный отметил, что сегодня украинцы "достойно продолжают их дело".

"Как зимой 1918-го, так и в 2022-м лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия. Цена борьбы высока. Но цена поражения, и мы это знаем по урокам истории, значительно выше. Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага с нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", – заявил главнокомандующий.