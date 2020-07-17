Заразились на свадьбе. В Кировоградской области вспышка сальмонеллеза

В Кропивницком Кировоградской области шесть человек заболели сальмонеллезом после свадебного банкета в кафе. Возбудитель болезни выявили также у трех сотрудников заведения.

Возбудитель сальмонеллы выявлен в двух блюдах – печеночном и курином рулете Фото: pixabay.com

В Кировоградский области подтвердили диагноз "сальмонеллез" у шести человек, которые посетили свадебный банкет в одном из кафе Кропивницкого, об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр 17 июля.

В центре заявили, что сальмонеллез выявлен у трех сотрудников кафе, где проводилось свадебное застолье.

"По результатам исследований готовых блюд, которые остались после празднования свадьбы, в двух образцах – рулет печеночный и рулет мясной с курицей и черносливом – выделен возбудитель salmonella", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, возникновению вспышки способствовали нарушения санитарно-гигиенического режима в кафе, несоблюдение поточности технологического процесса приготовления блюд и нарушение периодичности прохождения медицинского осмотра сотрудниками заведения общественного питания.