Зеленский наградил медалями трех подростков, которые спасли тонущую женщину в Винницкой области

Жителей села Станиславчик Винницкой области Богдана Войтовича, Дмитрия Дячука и Александра Кириченко президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями "За спасенную жизнь".

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении трех подростков из Винницкой области медалями "За спасенную жизнь". Документ опубликован на сайте президента.

Награду получают ученик школы в городе Жмеринка Богдан Войтович, ученик школы в селе Станиславчик Дмитрий Дячук и студент Хмельницкого национального университета Александр Кириченко.

В Офисе президента Украины рассказали, что "3 июля подростки смело и самоотверженно спасли женщину, тонувшую в местном пруду в селе Станиславчик".

Подростки представлены как жители Станиславчика.

"Жмеринка.City" сообщала, что 3 июля Войович, Дячук и Кириченко, отдыхая на пруду, заметили, как отплывшая от берега женщина начала тонуть. Подростки втроем вытащили из воды женщину, которая уже потеряла сознание, и до приезда "скорой" выкачали из нее воду.