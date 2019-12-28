"Зеркало недели" выпустило последний печатный номер

Газета "Зеркало недели" продолжит работу в интернете, сообщили основатели издания, бывший главред Владимир Мостовой и нынешний Юлия Мостовая.

Украинский еженедельник "Зеркало недели" 27 декабря выпустил последний печатный номер. Об этом сообщается в статье основателей издания, главного редактора Юлии Мостовой и бывшего главного редактора Владимира Мостового "Зе!повіт" на сайте ZN.ua.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". 1275-й. Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли... Мы помним и благодарны каждому из двухсот человек, которые когда-либо имели и имеют отношение к выпуску "Зеркала недели", – говорится в материале.

"Зеркало недели" поблагодарило читателей и авторов. Издание продолжит работу в интернете на сайте ZN.ua.

Газета "Зеркало недели" издавалась с 1994 года.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в октябре 2018 года Мостовая заявляла, что газеты в Украине вскоре могут быть закрыты.

"Основной читатель и так уже в интернете, а сохранение бумажного "Зеркала недели" – это дань уважения тем людям, которые его читают чуть ли не с первого номера, которые привыкли вдыхать запах краски типографской, шелестеть этими страницами, пускай здоровенными, динозаврическими. Ну, собственно, это для них", – говорила она.

О прекращении выпуска печатной версии "Зеркала недели" стало известно в конце ноября 2019 года. Подписку на печатную версию закрыли несколько месяцев назад.