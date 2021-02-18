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Жители более 200 населенных пунктов Украины получили помощь Рината Ахметова для спасения жизни от COVID-19

Ринат Ахметов выделил на борьбу с COVID-19 более 300 млн грн, рассказала член набсовета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фонд оказывает государству помощь в борьбе с COVID-19 с февраля прошлого года, сказала Емченко
Фонд оказывает государству помощь в борьбе с COVID-19 с февраля прошлого года, сказала Емченко
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

Благодаря своевременной реакции бизнеса и благотворителей, которые помогают государству в борьбе с COVID-19, удается спасти человеческие жизни. Об этом рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", который прошел 8 февраля.

Она отметила, что Фонд Рината Ахметова начал помогать медицинским учреждениям и гражданам с начала пандемии в феврале прошлого года, а в первые дни распространения инфекции выстроил направления поддержки, которые реализует до сих пор.

"Фонд Рината Ахметова в феврале 2020 года оказал гуманитарную помощь эвакуированным из Уханя и медикам в Новых Санжарах, еще когда не было инфицированных в Украине. В марте представители Фонда Рината Ахметова и бизнес SCM вошли в состав региональных штабов по борьбе с COVID-19 в Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской и Львовской областях. ДТЭК, ПУМБ, "Метинвест" и другие бизнесы брали под патронат медицинские учреждения в Запорожье, Кривом Роге, Харькове, Киеве и других городах", – рассказала Наталья Емченко.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

О результативности действий бизнеса, благотворителей и меценатов в консолидации с органами государственной власти в борьбе с распространением коронавируса заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий по сравнению со многими странами Европы. Без лишней скромности скажу, что в вопросах противодействия COVID-19 Украине действительно есть чем гордиться. Потому что если говорить откровенно, то состояние медицинской системы, которую мы получили в наследство, по логике вещей не оставляло никаких шансов, чтобы избежать коллапса и катастрофы", – отметил он.

Ринат Ахметов выделил на борьбу с COVID-19 более 300 млн грн. Это стало крупнейшей помощью частного бизнеса в Украине. Наталья Емченко отметила: чтобы помощь пришла туда, где в ней больше всего нуждались, Фонд Рината Ахметова сотрудничал с Минздравом, МИД, органами власти на местах.

"Очень важно сказать, что не мы определяли, в какую больницу ехать, а делали это вместе и с министерством, и с главами ОГА. Потому что нам было очень важно знать, что мы едем именно туда, куда нужно, в тот момент, когда нужно", – подчеркнула член набсовета Фонда.

Помощь Рината Ахметова составила более 300 млн грн. Это:

  • 1022 единицы медицинского оборудования;
  • 509 медицинских учреждений получили помощь в 203 населенных пунктах страны;
  • 207 аппаратов искусственной вентиляции легких для государственных больниц;
  • 155 кислородных концентраторов;
  • 337 тыс. экспресс-тестов;
  • более 200 тыс. средств индивидуальной защиты;
  • 633 места в больницах обеспечены доступом к источникам кислорода.

Отдельным направлением деятельности Фонда Рината Ахметова в период распространения COVID-19 является создание информационных и образовательных проектов. Совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством здравоохранения в прошлом году сняты образовательные сериалы, проведены тренинги, которые помогают медикам и населению во время пандемии.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Рината Ахметова

"Сейчас Фонд Рината Ахметова делает очень важный информационный проект вместе с каналами "Украина" и "Украина 24". Он называется "Спроси у доктора". Мы на постоянной основе собираем актуальные вопросы, которые есть у пациентов, и с лучшими врачами Украины делаем такой информационный сериал. Это дополнительная информационная волна к тому, что делает государство, но мы видим, что конкретные ответы все еще нужны. Для нас было очень большой неожиданностью, что больше всего вопросов посвящено психологическому состоянию, так как вирус оказался нейротоксичным. Еще одна волна вопросов – о вакцинации, и там вообще сплошные мифы, и угол этих вопросов меняется каждую неделю. Поэтому мы планируем продолжать сериал "Спроси у доктора", – рассказала Наталья Емченко.

Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" прошел в Киеве 8–10 февраля. Во время панельных дискуссий о проблемах преодоления COVID-19 в стране, планах экономического развития в условиях коронакризиса, перспективе вакцинации и возможностях обеспечения качественного образования говорили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, министры украинского и других европейских правительств, общественные деятели, представители религиозных организаций и многие другие.

Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, Фонд Рината Ахметова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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