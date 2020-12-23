Ради спасения жизней: медики Украины получили беспрецедентную помощь от Фонда Рината Ахметова

22 декабря Запорожская городская больница получила шесть новых кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова. К каждому можно одновременно подключать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Медики только этой больницы смогут дополнительно спасти как минимум 12 человек в день Фото: akhmetovfoundation.org

Запорожская городская больница №6 – одна из 211 опорных государственных больниц. Медучреждения с таким статусом находятся на передовой борьбы с пандемией. Почти все "коронавирусные койки" в Украине заняты. В Запорожье ситуация не лучше. Пациенты с тяжелыми осложнениями подключены к аппаратам ИВЛ и кислородным концентраторам. Это оборудование – их единственный шанс сохранить здоровье и жизнь.

"Кислород особенно важен для пациентов с тяжелым течением болезни. Он улучшает качество лечения, увеличивает шансы на быстрое выздоровление", – объясняет директор Запорожской городской больницы Ирина Вицина.

22 декабря медучреждение получило шесть новых кислородных концентраторов от Фонда Рината Ахметова. К каждому можно одновременно подключать двух пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. А значит, медики только этой больницы смогут дополнительно спасти как минимум 12 человек в день.

"Благодарю Фонд Рината Ахметова и ПУМБ за поддержку нашей больницы. Вы помогаете спасать жизни", – говорит Вицина.

Фото: akhmetovfoundation.org

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко сообщила, что всего в декабре Фонд закупил 140 кислородных концентраторов, которые будут переданы в 27 больниц по всей Украине.

"Это оборудование, в котором у медиков государственных больниц была действительно большая потребность. Ринат Ахметов выделил 300 миллионов гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. Фонд с февраля реализует проект "Борьба с COVID-19 в Украине". За это время Фонд и бизнесы группы SCM передали медикам во всех регионах страны более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса, 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 337 тысяч экспресс-тестов и свыше 1000 единиц медицинского и лабораторного оборудования", – сказала Емченко.

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – это не только оборудование и расходные материалы для государственных больниц. Это и социальные акции, и образовательные проекты. Фонд в сотрудничестве с Минздравом обучал врачей работе на аппаратах ИВЛ, рассказывал во время вебинаров о последних методах лечения COVID-19. Участниками конференций стали более 2000 медиков со всей страны. Видеопроект "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких" помог врачам отделений интенсивной терапии освоить аппараты ИВЛ, которые в больницы поставлял Фонд Рината Ахметова.

Для педагогов Фонд в партнерстве с Минцифры выпустил сериал "Карантин: онлайн-сервисы для учителей". Он помог адаптироваться к дистанционному образованию.

Фото: akhmetovfoundation.org

Для детей, переведенных на онлайн-обучение, был запущен сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Ведущими проекта стали игроки футбольного клуба "Шахтер" и национальной сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов, которые мотивировали детей заниматься спортом в домашних условиях и показывали, какие упражнения наиболее полезны.

Фото: akhmetovfoundation.org

Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" – самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Он не имеет аналогов в стране.