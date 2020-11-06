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"Спроси у доктора": Фонд Рината Ахметова и лучшие медики страны ответят на вопросы о коронавирусе

"Спроси у доктора" реализуется в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", призванного помочь стране сохранить жизни людей. Проект стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Прямые трансляции "Спроси у доктора" будут проходить каждую неделю до конца 2020 года
Прямые трансляции "Спроси у доктора" будут проходить каждую неделю до конца 2020 года
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запустил проект "Спроси у доктора". Это онлайн-встречи с ведущими медицинскими экспертами, во время которых приглашенные иммунологи, анестезиологи, реаниматологи и инфекционисты рассказывают про COVID-19, развенчивают мифы вокруг этого заболевания и делятся передовыми методиками лечения болезни.

Экспертом первой трансляции стал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. Он ответил на более чем два десятка вопросов, поступивших за время прямого эфира, дал советы заболевшим коронавирусом, рассказал, помогают ли в лечении антибиотики и можно ли заразиться COVID-19 повторно. Запись первого выпуска проекта "Спроси у доктора" уже доступна на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова.

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

"В Украине растет число заболевших коронавирусом. Еще быстрее увеличивается число фейков и мифов вокруг болезни. Чтобы закрыть потребность в объективной информации, Фондом Рината Ахметова и был запущен проект "Спроси у доктора", – говорит директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

"Спроси у доктора" реализуется в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине", призванного помочь стране сохранить жизни людей. Проект стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней", благодаря которой государственные больницы Украины получили уже почти 170 высококлассных аппаратов ИВЛ, 320 тыс. экспресс-тестов для определения коронавируса и более 200 тыс. единиц средств индивидуальной защиты.

Прямые трансляции "Спроси у доктора" будут проходить каждую неделю до конца 2020 года на Facebook-странице Фонда Рината Ахметова.

Ранее в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, Фонд Рината Ахметова, лечение, фейк, инфекция, антибиотики, ТРК Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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