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Государственные больницы Украины получили 150 аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Инфекционные отделения и отделения интенсивной терапии опорных государственных больниц во многих регионах страны переполнены.

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Коронавирус продолжает ставить новые антирекорды каждый день
Коронавирус продолжает ставить новые антирекорды каждый день
Фото: akhmetovfoundation.org

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк рассказывает, что сегодня каждый инфицированный передает болезнь в среднем еще четверым людям. Значит, потенциал для роста инфекции все еще огромен.

"Смертность тоже растет. Если раньше в нашем регионе в день умирал в среднем один пациент с тяжелыми осложнениями от коронавируса, то сейчас три-четыре", – говорит Сердюк.

По словам медиков, каждый двадцатый зараженный COVID-19 нуждается в искусственной вентиляции легких.

"Если не перевести на ИВЛ пациента, которому она показана, он однозначно погибнет. Причем погибнет в течение очень короткого промежутка времени", – рассказывает первый проректор НМУ имени А.А. Богомольца, профессор Юрий Кучин.

Чем современнее аппарат ИВЛ, тем выше шансы на спасение самых тяжелых больных. У государственных больниц высококлассное оборудование на начало пандемии было в дефиците. Сейчас ситуация меняется.

"Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен. Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам 320 тысяч экспресс-тестов и больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Также были закуплены 204 аппарата ИВЛ. Первые аппараты искусственной вентиляции легких переданы медикам еще в марте", – сказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

На сегодняшний день опорные больницы в 12 регионах Украины получили от фонда более 150 аппаратов ИВЛ. Они спасают жизни во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Это аппараты экспертного класса. Когда больной дышит благодаря аппарату ИВЛ, важно подобрать для него оптимальный режим. В этих аппаратах 18 режимов вентиляции. Шикарнейшая техника", – отметил и.о. директора Криворожской городской больницы №7 Петр Стародубский.

"Они наиболее приспособлены к пациентам. Они просты и удобны в использовании и очень эффективны", – сказал заведующий отделением анестезиологии Добропольской больницы интенсивного лечения Константин Скоромный.

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк поблагодарил Фонд Рината Ахметова за системную помощь здравоохранению: "Замечательно, что есть такие сподвижники, как Ринат Ахметов, которые смотрят на нашу медицину и помогают не словом, а делом".

Заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров подчеркнул, что значимость аппаратов ИВЛ была высокой и до эпидемии коронавируса, а сегодня они спасают жизни.

"Большое спасибо Фонду Рината Ахметова. Тем более что это уже не первая помощь городу. Уверен, врачам будет легче спасать жизни запорожцев", – добавил он.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Помощь государственным больницам оказывается в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Он реализуется по программе фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 "скорых" для Украины".

Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны.

Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, Фонд Рината Ахметова, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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