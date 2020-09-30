Музей "Голоса Мирных", аллеи роз и исследование социального влияния: проекты Фонда Рината Ахметова меняют жизнь

Музей станет онлайн-площадкой, на которой пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе мирные жители смогут открыто и ничего не боясь рассказать свою личную историю.

Музей "Голоса Мирных"

Фонд Рината Ахметова презентовал концепцию уникального музея "Голоса Мирных". Это онлайн-проект, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

"Цель музея – собирать, систематизировать и показывать миру свидетельства жителей Донбасса, которые оказались в войне и переживают ее прямо сейчас. Все рассказы от первого лица, прежде всего в формате видеоисповедей, видеоинтервью. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего. Первая тысяча историй "мирных" уже собрана. Мы нашли их, смонтировали, описали и поместили на портал музея всего за несколько месяцев. Уже сейчас это крупнейшее собрание свидетельств "мирных", рассказанных их голосами, от первого лица", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org

На презентацию концепции музея пришли историки, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. психологи, послы, народные депутаты и руководители СМИ. Каждый из них на входе в зал сразу погружался в атмосферу будущего онлайн-музея: по всему пространству были расставлены фотографии "мирных", которые уже рассказали свои истории, ставшие частью музея. На экранах транслировались эти видеомонологи.

"Благодаря порталу музея люди почувствуют, что про них не забыли. Поймут, что для других важно услышать их истории. Конечно, раскрыться и рассказать свою историю "мирным" тяжело, но когда человек говорит о том, что с ним произошло, какой путь он прошел, он делится своей болью. Эта платформа также будет объединять жителей Донбасса, которые находятся по разные стороны линии соприкосновения. Они смогут услышать друг друга. Этот проект может стать важным шагом к налаживанию мира на Донбассе", – считает психолог, эксперт Фонда Рината Ахметова Екатерина Вепро.

На презентации показали артефакты, переданные людьми, чья жизнь из-за трагедии Донбасса разделилась на "до" и "после": детские игрушки, ключи от офиса, изрешеченные осколками снарядов книги и другие предметы.

Фото: akhmetovfoundation.org

Идея музея "Голоса Мирных" принадлежит Ринату Ахметову. Концепцию разрабатывали при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов. Один из них – британский бренд- и веб-консультант Кевин Болтон, который недавно работал с Liverpool School of Tropical Medicine, а также рядом европейских музейных проектов.

"Мы хотели показать, что каждая история уникальна, как и каждый голос. Перед тем, как приступить к разработке, мы получили от Фонда Рината Ахметова много материалов о Донбассе, в частности книгу "Донбасс и Мирные", выпущенную Фондом. Истории людей погрузили нас в контекст, это помогло в работе", – говорит Кевин Болтон.

Музей "Голоса Мирных" уже сегодня представляет собой крупнейшее в Украине собрание историй людей Донбасса – он насчитывает тысячу свидетельств. Мечта Фонда Рината Ахметова – создать главный в мире архив из миллиона историй "мирных". До 2025 года планируется собрать 100 тысяч свидетельств, сохранив их достоверность и историческую ценность. Поэтому к работе над архивом будут привлечены люди науки. Консультантом музея стал историк Евгений Монастырский, переселенец из Луганска.

Фото: akhmetovfoundation.org

"В основе любого вооруженного конфликта – человек. Свидетельства людей – главный источник, главный материал для восстановления ткани исторических событий. Чем больше свидетельств, тем объективнее картина. Иметь возможность поговорить с непосредственными участниками событий – мечта любого историка. Нам повезло, что так много людей готовы и могут делиться своими историями", – сказал он.

Музей "Голоса Мирных" призван стать окном, в которое сможет заглянуть мировое сообщество, чтобы понять жителей Донбасса и составить свое представление о жизни миллионов обычных людей, которые оказались заложниками этой ситуации.

Глава офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу: "Скажу честно: я восхищен идеей Фонда создать такой музей и сделать так, чтобы голоса тех людей были услышаны. Это очень важный проект. Хочу отметить, что мы очень часто общаемся с пострадавшими от конфликта, слушаем их. Чтобы в результате оказать помощь, но не сохранить их истории. А в этом конкретном случае мы слышим голоса "мирных" для того, чтобы передать их будущим поколениям. Чтобы они понимали, каким кошмаром может быть вооруженный конфликт. Считаю, что у такого музея очень многообещающий потенциал. Я поражен объемом работы и желаю успехов".

Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович:

"Огромное спасибо тем, кто работал над проектом. Это очень амбициозная инициатива, практически беспрецедентная для нашей страны. Если говорить в мировом контексте, то примеров очень мало. Тысяча уже собранных историй – это очень большой материал и уже огромный успех. Цель очень благородная, поэтому желаю успехов".

Мустафа Джемилев, народный депутат:

"Проект очень масштабный. Впечатляющий и очень важный. Нужно собрать впечатления людей, которые оказались в пекле вооруженного конфликта. Сам Ринат Ахметов с Донбасса, и это и его горе".

Муса Магомедов, народный депутат:

"Если мы забудем, если не будем об этом думать, то есть шансы, что это никогда не закончится. И может повториться. Очень правильная мысль: пока мы говорим и помним о войне, мы делаем все, чтобы людям, которые находятся в серой зоне, жилось… Когда работаешь в Киеве, работаешь здесь, у тебя складывается ложное ощущение, что войны нет. Как только уехал – и неделю спустя начинает казаться, что война – это что-то, что показывают по телевизору, становится более виртуальным. Нужно развиртуализироваться, понимать, что она есть каждый день и есть люди, которые по-прежнему живут там, в серой зоне, в условиях войны. Мы не имеем права об этом забывать. Цель этого музея – чтобы каждый человек, неважно где он находился, входя туда, нажимая на кнопку, получая возможность выслушать истории этих людей, – чтобы он не забывал, с чем нам приходится сталкиваться. И каждый на своем месте думал, что он может сделать, чтобы эта история прекратилась, и чем он может помочь тем людям, которым помогал Фонд все это время. Пока ты помнишь, пока знаешь, что происходит, ты что-то делаешь…"

Алекс Ленартс, чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине:

"То, что делает Фонд, очень важно. Мирные граждане, живущие в зоне конфликта, заслуживают того, чтобы их услышали. Их свидетельства помогут изучить этот конфликт".

Руководитель проекта музея "Истории. Голоса мирных" Ольга Гук рассказала, что музей станет онлайн-платформой, где будет несколько больших разделов и офлайн-мероприятия.

"Первый раздел – истории в трех форматах (аудио, видео и тексты). Все на трех языках, чтобы охватить международное сообщество – русский, украинский, английский. У нас накоплен с 2014 года огромный архив рисунков детей, которые пережили войну, эссе, дневники войны… Мы это все отбираем, оцифровываем. К старту проекта мы готовим аудиоинсталляцию, где покажем, как меняется смысл слов, когда они сказаны в мирное время и в военное. Сейчас даем старт сбору онлайн-историй. Чтобы каждый мог зайти и оставить историю. Это будет глобальная задача – накопить эти истории. 1000 историй мы собрали силами съемочных групп, которые ездили с 2014 года. Есть архив писем, которые приходили в Фонд. Это тяжело психологически – погружаться в эти истории. Но меня радует, что в этих историях есть не только боль, но и юмор, и оптимизм. Есть истории, которые пережили конфликт и нашли себя заново. Это тоже важно показать, потому что люди, которые будут заходить на портал музея, смогут вдохновиться, реабилитироваться, увидеть, как люди смогли перебороть то, что они пережили", – убеждена она.

Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. На сайте онлайн-музея уже можно поделиться своей историей: https://civilvoicesmuseum.org/.

Масштабная презентация музея "Голоса Мирных" запланирована на ноябрь этого года.





Аллеи роз в Мариуполе и Запорожье

Одним из офлайн-проектов музея стали аллеи роз "Голоса Мирных" в Мариуполе и Запорожье.

В Мариуполе 19 сентября 500 кустов роз были высажены в парке "Веселка". Одну из роз высадила переселенка из Горловки Екатерина Качанова, ее семья в 2014 году бежала от обстрелов в Мариуполь.

"Музей "Голоса Мирных" очень нужен не только переселенцам и жителям Донбасса. Но и другим людям, чтобы они знали и не забывали о том, что произошло в 2014 году. Понимали, что мы до сих пор переживаем эти моменты и не можем забыть. Спасибо большое", – поблагодарила она.

20 сентября Фонд Рината Ахметова высадил 500 саженцев роз на проспекте Маяковского в Запорожье. Регион стал новым домом для более чем 55 тысяч жителей Донбасса, покинувших родные дома из-за вооруженного конфликта. Несколько сотен переселенцев пришли на закладку аллеи и помогали сотрудникам Фонда высадить цветы, которые были символом мирного Донецка.

Фото: akhmetovfoundation.org

О том, как вооруженный конфликт разделил жизнь на "до" и "после" и почему работа, которую сегодня проводит Фонд Рината Ахметова, важна каждому, рассказала Наталья Макковеева, переселенка из Харцызска:

"Мне удалось вывезти родных на безопасную территорию самостоятельно, но многие не смогли справиться с этим сами. Я знаю сотни людей, которые обращались за помощью с эвакуацией в Фонд и которым он помог. Спасибо Фонду за это и за то, что поддерживал на протяжении всех этих шести лет и не оставляет людей без поддержки в настоящее время. Для людей проект "Голоса Мирных" – это еще одна возможность сказать слова благодарности Фонду", – подчеркнула она.

"Всего мы высадили 1000 роз – по числу историй, которые уже собрал музей. До 2025 года хотим собрать 100 тысяч историй. Мы хотим создать места силы для переселенцев, где они смогут встречаться, куда будут приходить, когда тоска по дому будет особенно сильной", – рассказала директор департамента по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Голкипер ФК "Шахтер" Алексей Шевченко отметил, что очень важно в трудную минуту людям объединиться: "Благодарю от лица клуба и Рината Леонидовича прекрасный город Запорожье за то, что приняли переселенцев. Также благодарю Рината Леонидовича за его Фонд, который дает людям возможность рассказать свои истории. Онлайн-музей "Голоса Мирных" станет важным для каждого переселенца".

Фото: akhmetovfoundation.org



Социологическое исследование социального влияния

Фонд Рината Ахметова презентовал первые результаты исследования о том, как помощь Фонда изменила жизнь людей, находящихся в зоне вооруженного конфликта. Оно проводилось на Донбассе в течение нескольких месяцев специалистами британской консалтинговой компании Envoy Partnership по инициативе Фонда.

Impact Study, или исследование социального влияния – уникальная для Украины методология, с помощью которой изучается влияние социальных проектов на конкретные показатели качества жизни людей.

"Социальное влияние – это измерение и оценка результатов в монетарном выражении, где эти результаты включают социальные, экологические, финансовые и экономические изменения. Социальное влияние – это количественная оценка относительной важности изменений, которые люди переживают в своей жизни. Исследование показывает некоторые последствия вооруженного конфликта на Донбассе и то, как проект "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова повлиял на жизнь мирных жителей", – сказал партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон.

Для проведения опроса в Украине был привлечен Киевский международный институт социологии (КМИС).

Фото: akhmetovfoundation.org

Исследование проходило по обе стороны линии соприкосновения. Были проведены 1600 интервью с получателями продуктовой помощи Фонда Рината Ахметова.

Исследование проводилось в шесть этапов и продолжалось несколько месяцев. Оливер Кемптон поделился некоторыми ключевыми выводами из отчета, подготовленного по результатам исследования:

в общей сложности 3,5 миллиона человек получили помощь Фонда Рината Ахметова, в том числе 3,2 миллиона – продуктовую помощь. Это означает, что поддержку от Фонда получили два из трех пострадавших. Это люди, получающие продовольственную помощь напрямую, а также те, с кем прямые получатели делились едой;

Четыре из пяти пострадавших от конфликта получили поддержку Гуманитарного Штаба Рината Ахметова.

Продовольственная помощь повысила продовольственную безопасность получателей: четверо из пяти жителей были обеспечены продуктами, которые покрывали основные потребности в еде, а трое из четырех жителей не смогли бы прокормить себя и оказались бы в условиях голода без помощи Фонда;

Подавляющее большинство получателей чувствовали заботу и что о них не забыли, а также чувствовали себя значимыми и менее изолированными (96% и 94% соответственно).

Фото: akhmetovfoundation.org

Огромную роль для проекта "Продуктовая помощь населению" Фонда Рината Ахметова сыграли почти 5000 волонтеров. 95% из них чувствовали себя полезными для общества, а 78% сказали, что смогли справиться с травмой войны и не сдаться в этих условиях.

Непосредственными получателями помощи Рината Ахметова стали 1 млн мирных жителей Донбасса. Исследование показало, что каждый, кому Фонд помог продуктами, делился ими с родственниками, соседями и друзьями. Число реальных получателей продовольственной помощи Фонда составляет 3,2 млн человек. Учитывая другие виды помощи, которую оказывал Фонд, число реальных благополучателей на Донбассе составляет 3,5 млн человек.

Краткий отчет с результатами исследования Impact Study будет опубликован до конца сентября в разделе "Публикации" на сайте музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных".

Как рассказал заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, о работе Фонда знают 94% украинцев и 99% жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Почти половина населения Украины – 48% – назвали Фонд самой масштабной частной благотворительной организацией страны. С этим согласны 52% респондентов на Донбассе.

По его словам, сейчас актуализировались вопросы здравоохранения и его развития. В частности, борьба с коронавирусом.

"Каждый второй житель Украины и Донбасса знает о том, что Фонд Рината Ахметова помогает стране высококлассным медицинским оборудованием – аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами диагностики в борьбе с коронавирусом: 58% и 52% соответственно", – отметил Грушецкий.

Больше 60% респондентов знают о предоставлении Фондом индивидуальных средств защиты во время эпидемии коронавируса для медиков, а также о масштабном проекте "200 "скорых" для Украины", который Фонд, по личному решению Рината Ахметова, реализовал в 2019 году. Также каждый пятый украинец и каждый четвертый житель Донбасса уверен, что Фонд Рината Ахметова наиболее активно участвует в развитии здравоохранения в Украине.

Большинство украинцев – 64% – считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны 79% опрошенных жителей востока страны. О помощи продуктовыми наборами жителям линии соприкосновения знают более 80% украинцев. На Донбассе подавляющее большинство жителей – 93% – знают о масштабах помощи Рината Ахметова.