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Проект Фонда Рината Ахметова "Борьба с COVID-19 в Украине" расширяет географию помощи

За последние две недели аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова впервые поставлены в Одесскую, Херсонскую, Кировоградскую, Житомирскую и Черкасскую области. В ближайших планах – поставка аппаратов ИВЛ экспертного класса в опорные больницы Хмельницкой, Волынской, Черниговской, Сумской, Киевской и Николаевской областей.

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Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и бизнесов SCM получат все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма
Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и бизнесов SCM получат все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма
Фото: akhmetovfoundation.org

С началом эпидемии коронавирусной инфекции в Украине Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен. 

"Фонд создал проект "Борьба с COVID-19 в Украине", который стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Проект не имеет аналогов в стране. Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с коронавирусом. Медикам переданы больше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 337 тысяч экспресс-тестов. Ключевым элементом помощи стране стала закупка для государственных больниц свыше 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. 187 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 19 регионов страны", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Ранее по личному решению Рината Ахметова в рамках программы был реализован проект "200 "скорых" для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

За последние две недели аппараты ИВЛ впервые поставлены Фондом в Одесскую, Херсонскую, Кировоградскую, Житомирскую, Черкасскую области. В ближайших планах – поставка аппаратов ИВЛ экспертного класса в опорные больницы Хмельницкой, Волынской, Черниговской, Сумской, Киевской и Николаевской областей. Таким образом, аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и бизнесов SCM получат все регионы Украины, кроме оккупированного Крыма.

27 ноября современный аппарат ИВЛ передали от Фонда Житомирской больнице №2. Практически сразу после передачи к аппарату был подключен пациент, который экстренно нуждался в вентиляции легких. 

"Большое спасибо Фонду Рината Ахметова за столь своевременную помощь нашему лечебному учреждению. Данный аппарат ИВЛ будет применяться в ежедневной работе для оказания помощи и спасения жизней наших пациентов", – сказал директор больницы Игорь Кухарук.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"От всего коллектива благодарю Фонд и его учредителя за переданное высокотехнологическое оборудование. Оно поможет лечить пациентов с осложнениями от коронавирусной болезни. Этот аппарат будет использоваться в инфекционном отделении, в палате интенсивной терапии. Мы очень благодарны", – сказал медицинский директор Уманской центральной районной больницы Александр Кучмий, которой также передали аппарат для искусственной вентиляции легких.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Медицина не была полностью готова к такому вызову. Сегодня мы получаем аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. Это действительно то оборудование, в котором мы очень нуждались. Благодарим за оказанную помощь", – отметила заместитель главы Черкасской областной государственной администрации Лариса Кошевая.

В Херсонской области также получили от Фонда Рината Ахметова аппарат ИВЛ.

"В этой больнице работают с очень тяжелыми случаями коронавируса. Поэтому такие подарки сегодня особенно ценны. Хочу сказать спасибо меценатам и благотворителям, которые помогают учреждениям здравоохранения области. Только вместе, объединив усилия, мы можем помочь врачам, которые сегодня на передовой борьбы с коронавирусом", – убежден глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко поблагодарила Фонд за помощь.

"На самом деле мы сотрудничаем еще с 2012 года. Первые знания, которые специалисты нашего центра получили по вопросам инфекционного контроля, мы получили именно благодаря взаимодействию с Фондом. Пациенты написали на заборе нашего центра: "Здесь работают волшебники". Благодаря этому оборудованию еще большее количество пациентов выживут и уйдут домой здоровыми людьми. Надеемся, таких людей, как Ринат Ахметов, в нашей стране будет больше", – сказала она.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Теги: Ринат Ахметов, эпидемия, Фонд Рината Ахметова, больницы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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