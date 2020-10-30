ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО Актуально

Эффект от помощи Фонда Рината Ахметова мирным жителям Донбасса оценили более чем в $1 млрд

Британская компания Envoy Partnership, эксперт по оценке социальных инициатив, завершила исследование социальной ценности продуктовой помощи Фонда Рината Ахметова жителям востока Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фонд Рината Ахметова уже дважды презентовал результаты исследования
Фонд Рината Ахметова уже дважды презентовал результаты исследования
Фото: akhmetovfoundation.org

Методология Impact Study – уникальная для украинской благотворительности и пока мало применяется в других сферах. В то же время в Европе она стала популярной достаточно давно.

"Обычно оценивается количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благополучие. Обычно оценивается количество людей, которые получили помощь, мы же оцениваем количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили не только получателей продуктовой помощи, но и тех, с кем они смогли ее разделить. Кроме того, определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова", – рассказал партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова уже дважды презентовал результаты исследования. В сентябре основное внимание уделили его методологии. В октябре состоялась дискуссионная онлайн-панель "Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине". Во время мероприятия эксперты представили полную версию отчета. В нем, в частности, говорится о том, что социальный эффект от реализации программы "Продуктовая помощь населению" оценивается более чем в $1 млрд. Проект реализовывался в рамках гуманитарного штаба Рината Ахметова – крупнейшей программы Фонда, которая создана в 2014 году.

"Уже в сентябре 2014-го на Донбасс начала поступать продуктовая помощь от Фонда. Всего наиболее уязвимые категории по обе стороны линии соприкосновения получили 12,5 миллиона продуктовых наборов. В рамках Гуманитарного Штаба помощь получили 3,5 миллиона человек. Это примерно две трети всех мирных жителей Донбасса, которых затронул вооруженный конфликт. Кроме того, для 54 000 детей востока Украины Фонд Рината Ахметова организовал физическую и психологическую реабилитацию, а также выдавал медикаменты. Мы хотим поделиться своим опытом", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

По ее словам, проведение такого исследования позволило запустить внутреннюю дискуссию о том, каким образом можно повысить пользу помощи и ее ценность в будущем. Еще одна цель – чтобы методологию широко использовали в Украине, ведь в западных странах давно оценили ее преимущества. Например, в Великобритании в 2012 году был принят закон о социальной ценности, и различные замеры стали обязательными на всех стадиях реализации проектов. Это позволило существенно повысить эффективность проектов и реформ.

"Эффективность – один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова. Поэтому с момента создания Фонд всегда ориентируется на актуальность гуманитарной помощи, ее необходимые масштабы и наиболее эффективные методы оказания. Такой анализ проводится системно и постоянно. Также для проектов и программ Фонда была разработана система качественных и количественных показателей эффективности. Фонд создал инструмент получения обратной связи благополучателей, которые дают свою оценку качеству работы Фонда Рината Ахметова. Благодаря таким постоянным контактам в том числе мы смогли организовать данное исследование", – говорит член наблюдательного совета Фонда Елена Литвинова.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Посмотреть дискуссионную онлайн-панель "Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине" можно здесь:

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова состоялась 23 сентября. Посмотреть ее можно по этой ссылке.

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея "Голоса Мирных".

Теги: Ринат Ахметов, Донбасс, помощь, исследование, Фонд Рината Ахметова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS