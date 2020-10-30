Эффект от помощи Фонда Рината Ахметова мирным жителям Донбасса оценили более чем в $1 млрд

Британская компания Envoy Partnership, эксперт по оценке социальных инициатив, завершила исследование социальной ценности продуктовой помощи Фонда Рината Ахметова жителям востока Украины.

Методология Impact Study – уникальная для украинской благотворительности и пока мало применяется в других сферах. В то же время в Европе она стала популярной достаточно давно.

"Обычно оценивается количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благополучие. Обычно оценивается количество людей, которые получили помощь, мы же оцениваем количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили не только получателей продуктовой помощи, но и тех, с кем они смогли ее разделить. Кроме того, определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова", – рассказал партнер и соучредитель Envoy Partnership Оливер Кемптон.

Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова уже дважды презентовал результаты исследования. В сентябре основное внимание уделили его методологии. В октябре состоялась дискуссионная онлайн-панель "Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине". Во время мероприятия эксперты представили полную версию отчета. В нем, в частности, говорится о том, что социальный эффект от реализации программы "Продуктовая помощь населению" оценивается более чем в $1 млрд. Проект реализовывался в рамках гуманитарного штаба Рината Ахметова – крупнейшей программы Фонда, которая создана в 2014 году.

"Уже в сентябре 2014-го на Донбасс начала поступать продуктовая помощь от Фонда. Всего наиболее уязвимые категории по обе стороны линии соприкосновения получили 12,5 миллиона продуктовых наборов. В рамках Гуманитарного Штаба помощь получили 3,5 миллиона человек. Это примерно две трети всех мирных жителей Донбасса, которых затронул вооруженный конфликт. Кроме того, для 54 000 детей востока Украины Фонд Рината Ахметова организовал физическую и психологическую реабилитацию, а также выдавал медикаменты. Мы хотим поделиться своим опытом", – рассказала член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org

По ее словам, проведение такого исследования позволило запустить внутреннюю дискуссию о том, каким образом можно повысить пользу помощи и ее ценность в будущем. Еще одна цель – чтобы методологию широко использовали в Украине, ведь в западных странах давно оценили ее преимущества. Например, в Великобритании в 2012 году был принят закон о социальной ценности, и различные замеры стали обязательными на всех стадиях реализации проектов. Это позволило существенно повысить эффективность проектов и реформ.

"Эффективность – один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова. Поэтому с момента создания Фонд всегда ориентируется на актуальность гуманитарной помощи, ее необходимые масштабы и наиболее эффективные методы оказания. Такой анализ проводится системно и постоянно. Также для проектов и программ Фонда была разработана система качественных и количественных показателей эффективности. Фонд создал инструмент получения обратной связи благополучателей, которые дают свою оценку качеству работы Фонда Рината Ахметова. Благодаря таким постоянным контактам в том числе мы смогли организовать данное исследование", – говорит член наблюдательного совета Фонда Елена Литвинова.

Фото: akhmetovfoundation.org

Посмотреть дискуссионную онлайн-панель "Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине" можно здесь:

ВИДЕО

Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова состоялась 23 сентября. Посмотреть ее можно по этой ссылке.

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея "Голоса Мирных".