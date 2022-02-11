11-летняя гимнастка из Одесской области установила мировой рекорд Гиннесса

София Теплая преодолела 20 метров в технике contortion roll менее чем за 11 секунд Фото: Марина Теплая / Facebook

Сontortion roll – гимнастическое упражнение, при котором человек катится в прогибе в спине, при этом ноги должны быть возле лица, а само упражнение выполняется на большой скорости, сообщала в Facebook мать гимнастки.

Сначала рекорд установила гимнастка из Китая, которая преодолела 20 метров за 13,2 секунды. Но юная украинка показала лучший результат – 10,49 секунды, сообщает "Новини.Live".

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Видео Яскрава Країна / YouTube