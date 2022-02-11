11-летняя гимнастка из Одесской области установила мировой рекорд Гиннесса

Сontortion roll – гимнастическое упражнение, при котором человек катится в прогибе в спине, при этом ноги должны быть возле лица, а само упражнение выполняется на большой скорости, сообщала в Facebook мать гимнастки.
Сначала рекорд установила гимнастка из Китая, которая преодолела 20 метров за 13,2 секунды. Но юная украинка показала лучший результат – 10,49 секунды, сообщает "Новини.Live".
София Теплая более 400 раз одерживала победу на различных конкурсах и выступлениях по гимнастике. Cпортом девочка занимается с трех лет, сообщала "Думская".
Мама девочки рассказывала, что интерес Софии к цирковой акробатике вызвал проект "Україна має талант". Когда ей было три года, она пыталась копировать движения акробатов и гимнастов, выступавших на проекте, и готовила собственные номера.