18 октября в Соломенском парке Киева пройдет сноуборд-олимпиада

Провести районную олимпиаду планировали в субботу, 17 октября, но из-за вероятности дождя соревнования перенесли на воскресенье.

В это воскресенье, 18 октября в 12.00 в Соломенском ландшафтном парке Киева состоятся очередные сноуборд-соревнования – районная олимпиада в трех категориях. Участвовать и быть зрителями смогут все жалеющие, сообщают "Українські новини".

"Гарантируем, снега будет достаточно. В течение нескольких лет я поддерживаю инициативных жителей района, которые сами катаются на сноубордах, и решили продвигать этот вид спорта в своей родной Соломенке", – рассказал депутат Киевсовета Николай Негрич.

Провести районную олимпиаду планировали в субботу, 17 октября, но из-за вероятности дождя соревнования перенесли на воскресенье.

Как кандидат в Киевсовет от "Батьківщины" по Соломенскому району Негрич заявил, что поставил себе цель – превратить Соломенский ландшафтный парк "в настоящее культурное и спортивное сердце района".

Летом в парке уже работает кинотеатр под открытым небом "Кинопарк", в ближайших планах на зиму – создать небольшой тренировочный лагерь и провести конкурс среди школьников района, которые хотят научиться кататься на сноуборде.