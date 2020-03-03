В Карпатах погиб сноубордист из Киева

35-летний киевлянин, который 2 марта катался на сноуборде в долине Драгобрат, столкнулся с металлической канатной опорой и погиб. Его тело обнаружили лыжники.

В районе долины Драгобрат в Карпатах 2 марта погиб 35-летний киевлянин, который катался на сноуборде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"В 16.55 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в районе долины Драгобрат Раховского района обнаружено тело туриста. Как выяснилось позже, 35-летний киевлянин во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической канатной опорой. Его нашли лыжники, которые проезжали мимо. Они и позвонили по номеру 101", – говорится в сообщении.

Тело погибшего туриста спасатели эвакуировали со склона и транспортировали в урочище Свидовец, где передали работникам Национальной полиции, отметили в пресс-службе.