"А чего тянуть?" Бронзовая призерша Олимпиады 2020 из Украины объявила о завершении карьеры в 22 года

Шинкаренко: Рано или поздно это придется сделать – и идти искать себя дальше, создавать семью, деток Фото: shynkarenko_alya / Instagram

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте – олимпийская медаль. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому – тренеры, девочки, массажисты, доктора, родные и близкие, которые поддерживали в трудные минуты. Спасибо большое", – написала Шинкаренко.

22-летняя спортсменка решила не тянуть с завершением карьеры.

"Почему так рано? А чего тянуть… Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечтой с детства, – исполнилась. Рано или поздно это придется сделать – и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", – пояснила Шинкаренко.