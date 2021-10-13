"А чего тянуть?" Бронзовая призерша Олимпиады 2020 из Украины объявила о завершении карьеры в 22 года

"Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру на прекрасной ноте – олимпийская медаль. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому – тренеры, девочки, массажисты, доктора, родные и близкие, которые поддерживали в трудные минуты. Спасибо большое", – написала Шинкаренко.
22-летняя спортсменка решила не тянуть с завершением карьеры.
"Почему так рано? А чего тянуть… Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Олимпийская медаль, которая была мечтой с детства, – исполнилась. Рано или поздно это придется сделать – и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", – пояснила Шинкаренко.
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Шинкаренко родилась 14 ноября 1998 года в Донецке. Она – бронзовая призерша Олимпийских игр 2020 в Токио в артистическом плавании в составе сборной Украины.