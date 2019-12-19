"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в "Эль-Класико"

18 декабря "Барселона" и "Реал" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне провели перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Поединок завершился вничью 0:0.
"Реал" нанес 16 ударов по воротам, четыре из них – в створ, у "Барселоны" девять ударов, два из них пришлись на рамку ворот.
Изначально матч 10-го тура должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.
После этого поединка обе команды имеют по 36 очков, "Барселона" находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.
В следующем туре каталонская команда примет "Алавес" на своем поле, а "Реал" встретится с "Атлетиком" на "Сантьяго Бернабеу".