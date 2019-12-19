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"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в "Эль-Класико"

После этого матча "Барселона" и "Реал" имеют в активе по 36 очков и являются лидерами чемпионата Испании.

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"Барселона" и "Реал" голов не забивали
"Барселона" и "Реал" голов не забивали
Фото: EPA

18 декабря "Барселона" и "Реал" на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне провели перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Поединок завершился вничью 0:0.

"Реал" нанес 16 ударов по воротам, четыре из них – в створ, у "Барселоны" девять ударов, два из них пришлись на рамку ворот.

Изначально матч 10-го тура должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за протестов в Каталонии.

После этого поединка обе команды имеют по 36 очков, "Барселона" находится на первом месте в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

В следующем туре каталонская команда примет "Алавес" на своем поле, а "Реал" встретится с "Атлетиком" на "Сантьяго Бернабеу".

Теги: футбол, Барселона, Реал (Мадрид), чемпионат Испании
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