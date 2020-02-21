"Барселона" подписала нападающего вне срока действия трансферного окна

"Барселона" 20 февраля на своем официальном сайте объявила о переходе нападающего "Леганеса", датчанина Мартина Брейтуэйта.
"Барселона" выкупила контракт футболиста у "Леганеса" за €18 млн. Контракт с нападающим подписан до 2024 года. Сумма отступных составляет €300 млн.
Трансферное окно в Испании закрылось 1 февраля, но Королевская испанская федерация футбола разрешила "Барселоне" подписать нападающего вне его действия из-за травм уругвайца Луиса Суареса и француза Усмана Дембеле.
В этом сезоне Брейтуэйт провел за "Леганес" 27 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.