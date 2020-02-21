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"Барселона" подписала нападающего вне срока действия трансферного окна

Датский нападающий Мартин Брейтуэйт подписал контракт с "Барселоной" до лета 2024 года.

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"Барселона" заплатила за Брейтуэйта &euro;18 млн
"Барселона" заплатила за Брейтуэйта €18 млн
Фото: EPA

"Барселона" 20 февраля на своем официальном сайте объявила о переходе нападающего "Леганеса", датчанина Мартина Брейтуэйта.

"Барселона" выкупила контракт футболиста у "Леганеса" за €18 млн. Контракт с нападающим подписан до 2024 года. Сумма отступных составляет €300 млн.

Трансферное окно в Испании закрылось 1 февраля, но Королевская испанская федерация футбола разрешила "Барселоне" подписать нападающего вне его действия из-за травм уругвайца Луиса Суареса и француза Усмана Дембеле.

В этом сезоне Брейтуэйт провел за "Леганес" 27 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Теги: футбол, Барселона, Испания, Уругвай, трансфер, чемпионат Испании
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