"Реал" сыграл вничью с "Сельтой", "Барселона" победила "Хетафе". Результаты 24-го тура чемпионата Испании

С 14-го по 16 февраля прошло девять матчей 24-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
14 февраля
"Валенсия" – "Атлетико" – 2:2
Голы: Габриэль, 40, Кондогбия,59 – Льоренте, 15, Томас, 43
15 февраля
"Мальорка" – "Алавес" – 1:0
Гол: Кучо, 63
Нереализованный пенальти: Севилья, 32 ("Мальорка")
"Барселона" – "Хетафе" – 2:1
Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 – Анхель, 66
"Вильярреал" – "Леванте" – 2:1
Голы: Морено,9, Гомес, 61 – Майораль, 56
"Гранада" – "Вальядолид" – 2:1
Голы: Пуэртас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардиола, 56
16 февраля
"Севилья" – "Эспаньол" – 2:2
Голы: Окампос, 15, Сусо, 80 – Эмбарба, 35, Ву, 50
Удаление: Санчес, 69 ("Эспаньол")
"Леганес" – "Бетис" – 0:0
Удаление: Иглесиас, 90+3 ("Бетис")
"Атлетик" – "Осасуна" – 0:1
Гол: Ойер, 29
"Реал" – "Сельта" – 2:2
Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 – Смолов, 7, Мина, 85
Турнирная таблица Ла Лиги: