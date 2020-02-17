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"Реал" сыграл вничью с "Сельтой", "Барселона" победила "Хетафе". Результаты 24-го тура чемпионата Испании

После победы над "Хетафе" в 24-м туре чемпионата Испании "Барселона" сократила отставание от "Реала" до одного очка.

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"Барселона" победила "Хетафе" со счетом 2:1
"Барселона" победила "Хетафе" со счетом 2:1
Фото: EPA

С 14-го по 16 февраля прошло девять матчей 24-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

14 февраля

"Валенсия" – "Атлетико" – 2:2

Голы: Габриэль, 40, Кондогбия,59 – Льоренте, 15, Томас, 43

15 февраля

"Мальорка" – "Алавес" – 1:0

Гол: Кучо, 63

Нереализованный пенальти: Севилья, 32 ("Мальорка")

"Барселона" – "Хетафе" – 2:1

Голы: Гризманн, 33, Роберто, 39 – Анхель, 66

"Вильярреал" – "Леванте" – 2:1

Голы: Морено,9, Гомес, 61 – Майораль, 56

"Гранада" – "Вальядолид" – 2:1

Голы: Пуэртас, 81, Фернандес, 90+6 – Гвардиола, 56

16 февраля

 "Севилья" – "Эспаньол" – 2:2

Голы: Окампос, 15, Сусо, 80 – Эмбарба, 35, Ву, 50

Удаление: Санчес, 69 ("Эспаньол")

"Леганес" – "Бетис" – 0:0

Удаление: Иглесиас, 90+3 ("Бетис")

"Атлетик" – "Осасуна" – 0:1

Гол: Ойер, 29

"Реал" – "Сельта" – 2:2

Голы: Кроос, 52, Рамос, 65 – Смолов, 7, Мина, 85

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Теги: Барселона, Испания, Валенсия, Реал (Мадрид), Атлетико, Гранада, Севилья, Вильярреал, Бетис
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