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"Ювентус" победил "Брешию", "Лацио" обыграл "Интер". Результаты 24-го тура чемпионата Италии

После поражения от "Лацио" в 24-м туре чемпионата Италии "Интер" опустился на третье место в турнирной таблице Серии А.

"Лацио" победил "Интер" со счетом 2:1
"Лацио" победил "Интер" со счетом 2:1
Фото: EPA

С 15-го по 16 февраля прошло девять поединков 24-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

15 февраля

"Лечче" – СПАЛ – 2:1

Голы: Манкосу, 41 (пенальти), Майер, 66 – Петанья, 47

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов вышел на замену на 34-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

"Болонья" – "Дженоа" – 0:3

Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90 (пенальти)

Удаления: Схаутен, 34, Денсвил, 89 (оба – "Болонья")

"Аталанта" – "Рома" – 2:1

Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 – Джеко, 45

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 83-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

16 февраля

"Удинезе" – "Верона" – 0:0

"Сампдория" – "Фиорентина" – 1:5

Голы: Габбьядини, 90 – Торсбю, 8 (автогол), Влахович, 18, 57, Кьеза, 40, (пенальти), 78

Удаления: Мурру, 39 – Бадель, 45

"Сассуоло" – "Парма" – 0:1

Гол: Жервинью, 25

"Ювентус" – "Брешия" – 2:0

Голы: Дибала, 39, Куадрадо, 75

Удаление: Айе, 37 ("Брешия")

"Кальяри" – "Наполи" – 0:1

Гол: Мертенс, 66

"Лацио" – "Интер" – 2:1

Голы: Иммобиле, 50 (пенальти), Милинкович-Савич, 69 – Янг, 44

Последний матч 24-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Торино" пройдет 17 февраля.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Италия, Милан, Интер, Торино, Руслан Малиновский, Рома, Аталанта, Наполи, Чемпионат Италии, Брешия, Фиорентина
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