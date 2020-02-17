"Ювентус" победил "Брешию", "Лацио" обыграл "Интер". Результаты 24-го тура чемпионата Италии

С 15-го по 16 февраля прошло девять поединков 24-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.
15 февраля
"Лечче" – СПАЛ – 2:1
Голы: Манкосу, 41 (пенальти), Майер, 66 – Петанья, 47
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов вышел на замену на 34-й минуте матча, результативными действиями не отличался.
"Болонья" – "Дженоа" – 0:3
Голы: Сумаоро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90 (пенальти)
Удаления: Схаутен, 34, Денсвил, 89 (оба – "Болонья")
"Аталанта" – "Рома" – 2:1
Голы: Паломино, 50, Пашалич, 59 – Джеко, 45
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 83-й минуте матча, результативными действиями не отличался.
16 февраля
"Удинезе" – "Верона" – 0:0
"Сампдория" – "Фиорентина" – 1:5
Голы: Габбьядини, 90 – Торсбю, 8 (автогол), Влахович, 18, 57, Кьеза, 40, (пенальти), 78
Удаления: Мурру, 39 – Бадель, 45
"Сассуоло" – "Парма" – 0:1
Гол: Жервинью, 25
"Ювентус" – "Брешия" – 2:0
Голы: Дибала, 39, Куадрадо, 75
Удаление: Айе, 37 ("Брешия")
"Кальяри" – "Наполи" – 0:1
Гол: Мертенс, 66
"Лацио" – "Интер" – 2:1
Голы: Иммобиле, 50 (пенальти), Милинкович-Савич, 69 – Янг, 44
Последний матч 24-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Торино" пройдет 17 февраля.
Турнирная таблица чемпионата Италии: