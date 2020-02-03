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"Интер" победил благодаря дублю Лукаку, Роналду забил два гола за "Ювентус". Результаты 22-го тура чемпионата Италии

После победы над "Фиорентиной" в 22-м туре чемпионата Италии "Ювентус" опережает "Интер" на три очка в турнирной таблице Серии А.

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"Ювентус" победил "Фиорентину" со счетом 3:0
"Ювентус" победил "Фиорентину" со счетом 3:0
Фото: EPA

1-го и 2 февраля прошло девять поединков 22-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

"Болонья" – "Брешия" – 2:1

Голы: Орсолини, 43, Бани, 89 – Торрегросса, 36 (пенальти)

"Кальяри" – "Парма" – 2:2

Голы: Жоан Педро, 19, Симеоне, 54 – Куцка, 42, Корнелиус, 90+4

Нереализованный пенальти: Жоан Педро, 53 ("Кальяри")

"Сассуоло" – "Рома" – 4:2

Голы: Капуто, 7, 16, Джуричич, 26, Бога, 74 – Джеко, 55, Верету, 73 (пенальти)

Удаление: Пеллегрини, 69 ("Рома")

"Ювентус" – "Фиорентина" – 3:0

Голы: Роналду, 40 (пенальти), 80 (пенальти), Де Лигт, 90+1

"Аталанта" – "Дженоа" – 2:2

Голы: Толой, 13, Иличич, 35 – "Кришито", 19, Санабрия, 33

Удаление: Бехрами, 82 ("Дженоа")

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 62-й минуте матча, результативными действиями не отличился.

"Лацио" – СПАЛ – 5:1

Голы: Иммобиле, 3, 29, Кайседо, 16, 38, Адеканье, 58 – Миссироли, 65

"Милан" – "Верона" – 1:1

Голы: Чалханоглу, 29 – Фараони, 13

Удаление: Амрабат, 68 ("Верона")

"Лечче" – "Торино" – 4:0

Голы: Дейола, 11, Барак, 19, Фалько, 64, Лападула, 78 (пенальти)

Украинский игрок "Лечче" Евгений Шахов вышел на поле на 72-й минуты матча и заработал пенальти, после которого был забит четвертый гол.

"Удинезе" – "Интер" – 0:2

Голы: Лукаку, 64, 71 (пенальти)

Заключительный матч 22-го тура Италии между "Сампдорией" и "Наполи" начнется 3 февраля в 21.45.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Италия, Милан, Интер, Ювентус Турин, Торино, Руслан Малиновский, Рома, Аталанта, Наполи, Чемпионат Италии, Брешия, Фиорентина
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