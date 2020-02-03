"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити". Результаты 25-го тура чемпионата Англии

1-го и 2 февраля прошли 10 поединков 25-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
1 февраля
"Лестер" – "Челси" – 2:2
Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71
"Борнмут" – "Астон Вилла" – 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70
Удаление: Лерма, 51 ("Борнмут")
"Вест Хэм" – "Брайтон" – 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (автогол), Гросс, 75, Маррей, 79
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в очередной раз не попал в заявку своей команды из-за травмы.
"Уотфорд" – "Эвертон" – 2:3
Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90
Удаление: Делф, 71 ("Эвертон")
"Кристал Пэлас" – "Шеффилд Юнайтед" – 0:1
Гол: Гвайта, 58 (автогол)
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 4:0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90
"Ньюкасл" – "Норвич" – 0:0
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – 0:0
2 февраля
"Бернли" – "Арсенал" – 0:0
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 2:0
Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71
Удаление: Зинченко, 60 ("Манчестер Сити")
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды, но на 60-й минуте встречи получил первое в карьере удаление.
Турнирная таблица чемпионата Англии: