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"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон", "Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити". Результаты 25-го тура чемпионата Англии

После победы над "Саутгемптоном" в 25-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" оторвался от "Манчестер Сити" на 22 очка.

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"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" со счетом 2:0
Фото: EPA

1-го и 2 февраля прошли 10 поединков 25-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

1 февраля

"Лестер" – "Челси" – 2:2

Голы: Барнс, 54, Чилвелл, 64 – Рюдигер, 46, 71

"Борнмут" – "Астон Вилла" – 2:1

Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 – Самата, 70

Удаление: Лерма, 51 ("Борнмут")

"Вест Хэм" – "Брайтон" – 3:3

Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 – Огбонна, 47 (автогол), Гросс, 75, Маррей, 79

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в очередной раз не попал в заявку своей команды из-за травмы.

"Уотфорд" – "Эвертон" – 2:3

Голы: Масина, 10, Перейра, 42 – Мина, 45+1, 45+4, Уолкотт, 90

Удаление: Делф, 71 ("Эвертон")

"Кристал Пэлас" – "Шеффилд Юнайтед" – 0:1

Гол: Гвайта, 58 (автогол)

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 4:0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

"Ньюкасл" – "Норвич" – 0:0

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" – 0:0

2 февраля

"Бернли" – "Арсенал" – 0:0

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Бергвейн, 63, Сон Хин Мин, 71

Удаление: Зинченко, 60 ("Манчестер Сити")

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды, но на 60-й минуте встречи получил первое в карьере удаление.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: Англия, Манчестер Юнайтед, Челси, Андрей Ярмоленко, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, футболист Александр Зинченко, Лестер, чемпионат Англии, Борнмут
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