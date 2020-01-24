"Ливерпуль" добыл минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 24-м туре чемпионата Англии

23 января прошел заключительный матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт АПЛ.
"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" – 1:2
Голы: Хименес, 51 – Хендерсон, 8, Фирмино, 84
Это 14-я победа подряд для "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
После 24-х туров "Вулверхэмптон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 34 балла.
"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в активе 67 очков и опережает "Манчестер Сити", который идет вторым, на 16 баллов.
Еще девять поединков 24-го тура чемпионата Англии прошли 21-го и 22 января. Результаты можно посмотреть по ссылке.