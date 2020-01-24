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"Ливерпуль" добыл минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в 24-м туре чемпионата Англии

После победы над "Вулверхэмптоном" в 24-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" оторвался от "Манчестер Сити", который идет на втором месте, на 16 очков.

"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:1
"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:1
Фото: EPA

23 января прошел заключительный матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон", сообщает официальный сайт АПЛ.

"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" – 1:2

Голы: Хименес, 51 – Хендерсон, 8, Фирмино, 84

Это 14-я победа подряд для "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

После 24-х туров "Вулверхэмптон" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 34 балла.

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в активе 67 очков и опережает "Манчестер Сити", который идет вторым, на 16 баллов.

Еще девять поединков 24-го тура чемпионата Англии прошли 21-го и 22 января. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Теги: футбол, Англия, Ливерпуль, чемпионат Англии
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