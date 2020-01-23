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"Лестер" разгромил "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли". Результаты 24-го тура чемпионата Англии

После победы над "Вест Хэмом" в 24-м туре чемпионата Англии "Лестер" приблизился к "Манчестер Сити" на расстояние трех очков.

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"Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 4:1
"Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 4:1
Фото: EPA

22 января состоялось три матча 24-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Лестер" – "Вест Хэм" – 4:1

Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+5, Перес, 81 (пенальти), 88 – Нобл, 50 (пенальти)

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

"Тоттенхэм" – "Норвич" – 2:1

Голы: Алли, 38, Сон Хин Мин, 79 – Пукки, 70 (пенальти)

"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56

Еще шесть поединков 24-го тура чемпионата Англии состоялись 21 января. Результаты можно посмотреть по ссылке. Заключительный матч тура пройдет 23 января.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Андрей Ярмоленко, Тоттенхэм, Вест Хэм, Лестер, чемпионат Англии
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