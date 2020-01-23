"Лестер" разгромил "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" проиграл "Бернли". Результаты 24-го тура чемпионата Англии

22 января состоялось три матча 24-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
"Лестер" – "Вест Хэм" – 4:1
Голы: Барнс, 24, Перейра, 45+5, Перес, 81 (пенальти), 88 – Нобл, 50 (пенальти)
Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.
"Тоттенхэм" – "Норвич" – 2:1
Голы: Алли, 38, Сон Хин Мин, 79 – Пукки, 70 (пенальти)
"Манчестер Юнайтед" – "Бернли" – 0:2
Голы: Вуд, 39, Родригес, 56
Еще шесть поединков 24-го тура чемпионата Англии состоялись 21 января. Результаты можно посмотреть по ссылке. Заключительный матч тура пройдет 23 января.
Турнирная таблица чемпионата Англии: