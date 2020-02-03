"Реал" победил "Атлетико", "Барселона" обыграла "Леванте". Результаты 22-го тура чемпионата Испании

1-го и 2 февраля прошло 10 матчей 22-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
1 февраля
"Гранада" – "Эспаньол" – 2:1
Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27 (пенальти)
"Реал" – "Атлетико" – 1:0
Гол: Бензема, 56
"Мальорка" – "Вальядолид" – 0:1
Гол: Унал, 56
"Валенсия" – "Сельта" – 1:0
Гол: Солер, 77
2 февраля
"Леганес" – "Реал Сосьедад" – 2:1
Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+4 – Исак, 20
"Эйбар" – "Бетис" – 1:1
Голы: Орельяна, 15 (пенальти) – Фекир, 7
"Атлетик" – "Хетафе" – 0:2
Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пенальти)
"Вильярреал" – "Осасуна" – 3:1
Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пенальти) – Аридане, 48
"Севилья" – "Алавес" – 1:1
Голы: Окампос, 77 (пенальти) – Хоселу, 70
"Барселона" – "Леванте" – 2:1
Голы: Фати, 30, 31 – Рочина, 90+2
Турнирная таблица Ла Лиги:
Поединки 23-го тура чемпионата Испании пройдут с 7-го по 9 февраля.