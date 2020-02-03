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"Реал" победил "Атлетико", "Барселона" обыграла "Леванте". Результаты 22-го тура чемпионата Испании

После минимальной победы над "Атлетико" в 22-м туре чемпионата Испании "Реал" опережает "Барселону" на три очка в турнирной таблице Ла Лиги.

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"Реал" победил "Атлетико" со счетом 1:0
"Реал" победил "Атлетико" со счетом 1:0
Фото: EPA

1-го и 2 февраля прошло 10 матчей 22-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

1 февраля

"Гранада" – "Эспаньол" – 2:1

Голы: Мачис, 38, Фернандес, 46 – Де Томас, 27 (пенальти)

"Реал" – "Атлетико" – 1:0

Гол: Бензема, 56

"Мальорка" – "Вальядолид" – 0:1

Гол: Унал, 56

"Валенсия" – "Сельта" – 1:0

Гол: Солер, 77

2 февраля

"Леганес" – "Реал Сосьедад" – 2:1

Голы: Омеруо, 49, Оскар, 90+4 – Исак, 20

"Эйбар" – "Бетис" – 1:1

Голы: Орельяна, 15 (пенальти) – Фекир, 7

"Атлетик" – "Хетафе" – 0:2

Голы: Суарес, 36, Мата, 50 (пенальти)

"Вильярреал" – "Осасуна" – 3:1

Голы: Пако, 45+1, Пенья, 54, Касорла, 59 (пенальти) – Аридане, 48

"Севилья" – "Алавес" – 1:1

Голы: Окампос, 77 (пенальти) – Хоселу, 70

"Барселона" – "Леванте" – 2:1

Голы: Фати, 30, 31 – Рочина, 90+2

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Поединки 23-го тура чемпионата Испании пройдут с 7-го по 9 февраля.

Теги: футбол, Барселона, Испания, Валенсия, Реал (Мадрид), Атлетико, Гранада, Севилья, Вильярреал, Бетис, чемпионат Испании, Реал Сосьедад
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