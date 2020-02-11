"Интер" обыграл "Милан" в матче с шестью голами, "Ювентус" проиграл "Вероне". Результаты 23-го тура чемпионата Италии

С 7-го по 9 февраля прошло 10 поединков 23-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.
7 февраля
"Рома" – "Болонья" – 2:3
Голы: Денсвил, 22 (автогол), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51
Удаление: Кристанте, 80 ("Рома")
8 февраля
"Фиорентина" – "Аталанта" – 1:2
Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и отметился голом.
"Торино" – "Сампдория" – 1:3
Голы: Верди, 55 – Рамирес, 70, 75, Квальярелла, 79 (пенальти)
Удаление: Иццо, 78 ("Торино")
"Верона" – "Ювентус" – 2:1
Голы: Борини, 76, Паццини, 86 (пенальти) – Роналду, 65
9 февраля
СПАЛ – "Сассуоло" – 1:2
Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65 (пенальти), Бога, 90
"Брешия" – "Удинезе" – 1:1
Голы: Бизоли, 81 – Де Пауль, 90+3
"Дженоа" – "Кальяри" – 1:0
Гол: Пандев, 43
"Наполи" – "Лечче" – 2:3
Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 – Лападула, 29, 61, Манкосу, 82
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.
"Парма" – "Лацио" – 0:1
Гол: Кайседо, 41
"Интер" – "Милан" – 4:2
Голы: Брозович, 51, Весино, 54, Де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1
Турнирная таблица чемпионата Италии: