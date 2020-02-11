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"Интер" обыграл "Милан" в матче с шестью голами, "Ювентус" проиграл "Вероне". Результаты 23-го тура чемпионата Италии

После победы над "Миланом" в 23-м туре чемпионата Италии "Интер" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.

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"Интер" обыграл "Милан" со счетом 4:2
"Интер" обыграл "Милан" со счетом 4:2
Фото: EPA

С 7-го по 9 февраля прошло 10 поединков 23-го тура чемпионата Италии, сообщает официальный сайт Серии А.

7 февраля

"Рома" – "Болонья" – 2:3

Голы: Денсвил, 22 (автогол), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51

Удаление: Кристанте, 80 ("Рома")

8 февраля

"Фиорентина" – "Аталанта" – 1:2

Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле на 64-й минуте и отметился голом.

"Торино" – "Сампдория" – 1:3

Голы: Верди, 55 – Рамирес, 70, 75, Квальярелла, 79 (пенальти)

Удаление: Иццо, 78 ("Торино")

"Верона" – "Ювентус" – 2:1

Голы: Борини, 76, Паццини, 86 (пенальти) – Роналду, 65

9 февраля

СПАЛ – "Сассуоло" – 1:2

Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65 (пенальти), Бога, 90

"Брешия" – "Удинезе" – 1:1

Голы: Бизоли, 81 – Де Пауль, 90+3

"Дженоа" – "Кальяри" – 1:0

Гол: Пандев, 43

"Наполи" – "Лечче" – 2:3

Голы: Милик, 48, Кальехон, 90 – Лападула, 29, 61, Манкосу, 82

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов провел весь матч на скамье запасных.

"Парма" – "Лацио" – 0:1

Гол: Кайседо, 41

"Интер" – "Милан" – 4:2

Голы: Брозович, 51, Весино, 54, Де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребич, 40, Ибрагимович, 45+1

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Италия, Милан, Интер, Торино, Руслан Малиновский, Рома, Аталанта, Интер Милан, Наполи, Чемпионат Италии, Брешия, Фиорентина
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