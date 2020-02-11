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"Барселона" в матче с двумя удалениями победила "Бетис", "Реал" разгромил "Осасуну". Результаты 23-го тура чемпионата Испании

После победы над "Осасуной" в 23-м туре чемпионата Испании "Реал" занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

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"Барселона" победила "Бетис" со счетом 3:2
"Барселона" победила "Бетис" со счетом 3:2
Фото: EPA

С 7-го по 9 февраля прошло 10 матчей 23-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.

7 февраля

"Алавес" – "Эйбар" – 2:1

Голы: Перес, 46, Берк, 66 – Орельяна, 83

8 февраля

"Леванте" – "Леганес" – 2:0

Голы: Рочина, 20, Рохер, 28

"Хетафе" – "Валенсия" – 3:0

Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87

Удаление: Форенци, 78 ("Валенсия")

"Вальядолид" – "Вильярреал" – 1:1

Голы: Алькарас, 15 – Морено, 54

"Атлетико" – "Гранада" – 1:0

Гол: Корреа, 6

9 февраля

"Эспаньол" – "Мальорка" – 1:0

Гол: Де Томас, 58

"Реал Сосьедад" – "Атлетик" – 2:1

Голы: Порту, 65, Исак, 83 – Вильямс, 71

Удаление: Муньяин, 89 ("Атлетик")

"Осасуна" – "Реал" – 1:4

Голы: Гарсия, 14 – Иско, 33, Рамос, 38, Лукас, 84, Йович, 90+2

"Сельта" – "Севилья" – 2:1

Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23

"Бетис" – "Барселона" – 2:3

Голы: Каналес, 6 (пенальти), Фекир, 26 – Де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72

Удаления: Фекир, 76 – Лангле, 79

Турнирная таблица Ла Лиги:

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Скриншот: laliga.com
Скриншот: laliga.com

Теги: футбол, Барселона, Испания, Валенсия, Атлетико, Гранада, Севилья, Вильярреал, Бетис, чемпионат Испании, Реал Сосьедад
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