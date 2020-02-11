"Барселона" в матче с двумя удалениями победила "Бетис", "Реал" разгромил "Осасуну". Результаты 23-го тура чемпионата Испании

С 7-го по 9 февраля прошло 10 матчей 23-го тура чемпионата Испании, сообщает официальный сайт Ла Лиги.
7 февраля
"Алавес" – "Эйбар" – 2:1
Голы: Перес, 46, Берк, 66 – Орельяна, 83
8 февраля
"Леванте" – "Леганес" – 2:0
Голы: Рочина, 20, Рохер, 28
"Хетафе" – "Валенсия" – 3:0
Голы: Молина, 58, 67, Мата, 87
Удаление: Форенци, 78 ("Валенсия")
"Вальядолид" – "Вильярреал" – 1:1
Голы: Алькарас, 15 – Морено, 54
"Атлетико" – "Гранада" – 1:0
Гол: Корреа, 6
9 февраля
"Эспаньол" – "Мальорка" – 1:0
Гол: Де Томас, 58
"Реал Сосьедад" – "Атлетик" – 2:1
Голы: Порту, 65, Исак, 83 – Вильямс, 71
Удаление: Муньяин, 89 ("Атлетик")
"Осасуна" – "Реал" – 1:4
Голы: Гарсия, 14 – Иско, 33, Рамос, 38, Лукас, 84, Йович, 90+2
"Сельта" – "Севилья" – 2:1
Голы: Аспас, 78, Систо, 90+1 – Эн-Несири, 23
"Бетис" – "Барселона" – 2:3
Голы: Каналес, 6 (пенальти), Фекир, 26 – Де Йонг, 9, Бускетс, 45+3, Лангле, 72
Удаления: Фекир, 76 – Лангле, 79
Турнирная таблица Ла Лиги: