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"Тоттенхэм" на последних минутах победил "Астон Виллу", "Ливерпуль" обыграл "Норвич". Результаты 26-го тура АПЛ

После победы над "Норвичем" в 26-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков.

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"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу" со счетом 3:2
"Тоттенхэм" победил "Астон Виллу" со счетом 3:2
Фото: EPA

С 14-го по 16 февраля прошло пять поединков 26-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

14 февраля

"Вулверхэмптон" – "Лестер" – 0:0

Удаление: Чудхури, 76 ("Лестер")

15 ферваля

"Саутгемптон" – "Бернли" – 1:2

Голы: Ингс, 18 – Вествуд, 2, Выдра, 60

"Норвич" – "Ливерпуль" – 0:1

Гол: Мане, 78

16 февраля

"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" – 2:3

Голы: Алдервейрелд, 9 (автогол), Энгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хин Мин, 45+2, 90+4

Нереализованный пенальти: Сон Хин Мин, 45+2

"Арсенал" – "Ньюкасл" – 4:0

Голы: Обамеянг, 54, Пепе, 57, Озил, 90, Ляказетт, 90+5

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: футбол, Англия, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лестер, чемпионат Англии
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