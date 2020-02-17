"Тоттенхэм" на последних минутах победил "Астон Виллу", "Ливерпуль" обыграл "Норвич". Результаты 26-го тура АПЛ

С 14-го по 16 февраля прошло пять поединков 26-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
14 февраля
"Вулверхэмптон" – "Лестер" – 0:0
Удаление: Чудхури, 76 ("Лестер")
15 ферваля
"Саутгемптон" – "Бернли" – 1:2
Голы: Ингс, 18 – Вествуд, 2, Выдра, 60
"Норвич" – "Ливерпуль" – 0:1
Гол: Мане, 78
16 февраля
"Астон Вилла" – "Тоттенхэм" – 2:3
Голы: Алдервейрелд, 9 (автогол), Энгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хин Мин, 45+2, 90+4
Нереализованный пенальти: Сон Хин Мин, 45+2
"Арсенал" – "Ньюкасл" – 4:0
Голы: Обамеянг, 54, Пепе, 57, Озил, 90, Ляказетт, 90+5
Турнирная таблица чемпионата Англии: