Болельщица спровоцировала массовое падение спортсменов на велогонке "Тур де Франс". Видео

Один из гонщиков, двигавшихся в колонне, проезжая мимо зрителей, задел плакат болельщицы и упал, из-за эффекта домино следом за ним упали еще десятки спортсменов.

Медики оказали помощь велосипедистам, которые получили разной степени тяжести травмы, пишет издание.

Больше остальных пострадал испанский спортсмен Марк Солер, он получил переломы обеих рук и выбыл из гонки, написал сайт испанской команды Movistar Team.

CNN сообщило, что табличку задел немецкий гонщик Тони Мартин, он упал первым. После падения несколько гонщиков снялись с соревнований. Французская полиция начала расследование инцидента. По данным властей, женщина, спровоцировавшая массовое падение велогонщиков, покинула место происшествия до приезда следователей.