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Украинка Басова выиграла Кубок мира по велотреку

Украинская велосипедистка Любовь Басова завоевала золотую медаль на одном из шести этапов Кубка мира в дисциплине кейрин, но выиграла все соревнования.

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Басова стала лучшей по итогам шести этапов
Басова стала лучшей по итогам шести этапов
Фото: Любовь Басова / Facebook

Украинская спортсменка Любовь Басова стала победителем Кубка мира по велотреку в дисциплине кейрин (гонка с постепенным ускорением). Об этом 28 января сообщает XSport.

Победительницей 31-летняя Басова стала по итогам шести этапов Кубка мира. У нее 1705 очков.

У ближайшей конкурентки украинки, велосипедистки из Южной Кореи – 1625 очков.

На одном из этапов, в Гонконге, Басова завоевала золотую медаль.

Еще одна велосипедистка из Украины, Елена Старикова, стала третьей по итогам шести этапов Кубка мира в дисциплине спринт.

Теги: Кубок мира, велосипедисты, спортсмены, соревнования, Елена Старикова, Любовь Басова
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