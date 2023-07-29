Чехия не пустила на турнир на своей территории российскую теннисистку Павлюченкову

Павлюченкова сообщила, что не примет участие в турнире в Праге Фото: ЕРА

"Что будет после прибытия теннисистов РФ и Беларуси? Полиция Чехии в ходе проверки россиянки в аэропорту объяснила причины прекращения временного пребывания. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, других теннисистов из этих стран не будет", – сказано в твите.

Ведомство отметило, что "действует в соответствии с законом и постановлением правительства".

Jak to bude s p * íjezdem tenistek * a * ?@PolicieCZ p * i kontrole ruské ob * anky na letišti zjistila d * vody k ukon * ení p * echodného pobytu. Ta u * * R opustila. Dle dostupných informací další tenistky z t * chto zemí nep * icestují.



* P * R koná v souladu se zákonem a usnesením vlády. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 28, 2023

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал ситуацию в Twitter.

"В ситуации, когда Россия убивает мирных жителей Украины, конкурировать с российскими спортсменами в спортивных соревнованиях также не представляется возможным. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов в соревнованиях в Чехии. И полиция его последовательно применяет", – написал он.

V situaci, kdy Rusko zabíjí na Ukrajin * civilisty, není zárove * mo * né s ruskými sportovci m * it síly na sportovních kláních. Proto naše vláda p * ijala na * ízení, které ú * ast ruských sportovc * a sout * í v * R zakazuje. A policie ho d * sledn * uplat * uje. * Díky. * https://t.co/Ulq9Sj3EE4 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 28, 2023

О том, что не сможет принять участие в турнире в Праге, написала в Instagram Stories российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (98-я ракетка мира), обратил 29 июля внимание телеканал "Дождь". В том же Stories россиянка опубликовала заявление WTA о том, что организация "решительно осуждает войну в Украине и предосудительные действия российского правительства" и "продолжает поддерживать" украинских теннисисток, но ряд игроков из Беларуси и РФ участвуют в турнирах WTA "на нейтральной основе".

"Несмотря на их нейтралитет, власти Чехии отказывают некоторым игрокам WTA в возможности участвовать в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе. Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации. Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими проблемами", – говорится в заявлении.

WTA statement pertaining to athletes denied entry into Czech Republic:



The WTA emphatically condemns the war in Ukraine and the reprehensible actions of the Russian government. The WTA also continues to support the Tour’s Ukrainian athletes – as well as all WTA athletes – who… — wta (@WTA) July 28, 2023

Seznam Zprávy пишет, что в Праге пройдет теннисный турнир Livesport Prague Open, в котором должны были принять участие российские и белорусские спортсмены, но уже первому из них отказали во въезде.

На турнир в Праге, который начнется 31 июля, заявлена украинская теннисистка Катерина Байндль. Семь участниц первого круга по состоянию на 29 июля не указаны.