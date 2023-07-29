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Чехия не пустила на турнир на своей территории российскую теннисистку Павлюченкову

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Павлюченкова сообщила, что не примет участие в турнире в Праге
Павлюченкова сообщила, что не примет участие в турнире в Праге
Фото: ЕРА

В Чехию не пустили российскую теннисистку, сообщило 28 июля МВД Чехии в Twitter.

"Что будет после прибытия теннисистов РФ и Беларуси? Полиция Чехии в ходе проверки россиянки в аэропорту объяснила причины прекращения временного пребывания. Она уже уехала из Чехии. По имеющейся информации, других теннисистов из этих стран не будет", – сказано в твите.

Ведомство отметило, что "действует в соответствии с законом и постановлением правительства".

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал ситуацию в Twitter.

"В ситуации, когда Россия убивает мирных жителей Украины, конкурировать с российскими спортсменами в спортивных соревнованиях также не представляется возможным. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие российских спортсменов в соревнованиях в Чехии. И полиция его последовательно применяет", – написал он.

О том, что не сможет принять участие в турнире в Праге, написала в Instagram Stories российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (98-я ракетка мира), обратил 29 июля внимание телеканал "Дождь". В том же Stories россиянка опубликовала заявление WTA о том, что организация "решительно осуждает войну в Украине и предосудительные действия российского правительства" и "продолжает поддерживать" украинских теннисисток, но ряд игроков из Беларуси и РФ участвуют в турнирах WTA "на нейтральной основе".

"Несмотря на их нейтралитет, власти Чехии отказывают некоторым игрокам WTA в возможности участвовать в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе. Правила WTA гласят, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации. Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими проблемами", – говорится в заявлении.

Seznam Zprávy пишет, что в Праге пройдет теннисный турнир Livesport Prague Open, в котором должны были принять участие российские и белорусские спортсмены, но уже первому из них отказали во въезде.

На турнир в Праге, который начнется 31 июля, заявлена украинская теннисистка Катерина Байндль. Семь участниц первого круга по состоянию на 29 июля не указаны.

Контекст:

В связи с агрессией России против Украины при поддержке властей Беларуси российских и белорусских спортсменов отстранили от большинства соревнований под флагами их стран.

Теннисисток из РФ уже не пускали на турниры после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, 22 июля правительство Польши объявило, что бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарева не была допущена на территорию страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, Чехия, теннис, аэропорт, спортсмены, WTA, соревнования, турнир
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