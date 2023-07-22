Российскую теннисистку не пустили на турнир в Польшу. В WTA сообщили, что они "в курсе ситуации"

"21 июля пограничники не допустили въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом из Белграда в Варшаву", – говорится в сообщении.
По данным польского правительства, Звонарева оставалась в транзитной зоне аэропорта в Варшаве и 22 июля после 12.00 вылетела в столицу Черногории Подгорицу.
"Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка", – объяснили в Варшаве.
Польские власти подчеркнули, что они последовательно выступают "против режимов [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина и [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко, отказывая во въезде в страну людям, которые поддерживают действия России и Беларуси".
22 июля свою ситуацию со Звонаревой прокомментировала в Twitter Женская теннисная ассоциация (WTA).
"WTA в курсе ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом WTA. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос", – сказано в твите.
WTA statement on Vera Zvonareva’s entry into Poland— wta (@WTA) July 22, 2023
The WTA is aware of the situation involving Vera Zvonareva in Warsaw.
The safety and well-being of all players is a top priority of the WTA.
Vera has departed Poland and we will be evaluating the issue further with the event.
"Большой теннис Украины" пишет, что в Варшаве Звонарева должна была играть на турнире.
Портал напомнил, что в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Украину и оккупировала Крым, "Звонарева поблагодарила [президента РФ Владимира] Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции по данному вопросу".
В рейтинге WTA Звонарева является 60-й ракеткой мира в парном разряде и 655-й – в одиночном разряде. В 2010 году россиянка была второй ракеткой мира в одиночном разряде.
В связи с агрессией России против Украины при поддержке властей Беларуси российских и белорусских спортсменов отстранили от большинства соревнований под флагами их стран.