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Российскую теннисистку не пустили на турнир в Польшу. В WTA сообщили, что они "в курсе ситуации"

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Звонарева прилетала в Польшу из Сербии
Звонарева прилетала в Польшу из Сербии
Фото: ЕРА

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарева пыталась попасть в Польшу, но не была допущена на территорию страны. Об этом 22 июля проинформировало правительство Польши.

"21 июля пограничники не допустили въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом из Белграда в Варшаву", – говорится в сообщении.

По данным польского правительства, Звонарева оставалась в транзитной зоне аэропорта в Варшаве и 22 июля после 12.00 вылетела в столицу Черногории Подгорицу.

"Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка", – объяснили в Варшаве.

Польские власти подчеркнули, что они последовательно выступают "против режимов [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина и [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко, отказывая во въезде в страну людям, которые поддерживают действия России и Беларуси".

22 июля свою ситуацию со Звонаревой прокомментировала в Twitter Женская теннисная ассоциация (WTA).

"WTA в курсе ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом WTA. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос", – сказано в твите.

"Большой теннис Украины" пишет, что в Варшаве Звонарева должна была играть на турнире.

Портал напомнил, что в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Украину и оккупировала Крым, "Звонарева поблагодарила [президента РФ Владимира] Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции по данному вопросу".

Контекст:

В рейтинге WTA Звонарева является 60-й ракеткой мира в парном разряде и 655-й – в одиночном разряде. В 2010 году россиянка была второй ракеткой мира в одиночном разряде.

В связи с агрессией России против Украины при поддержке властей Беларуси российских и белорусских спортсменов отстранили от большинства соревнований под флагами их стран.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Польша, Франция, теннис, Варшава, спортсмены, WTA, Подгорица, соревнования, турнир, россияне
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