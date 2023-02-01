"Динамо" продало Забарного в "Борнмут". По данным инсайдеров, его оценили дороже, чем в свое время Шевченко и Ярмоленко

20-летний украинец подписал контракт с клубом АПЛ на пять с половиной лет. По условиям трансфера клубы согласовали проведение благотворительного товарищеского матча.
Официальной информации о сумме трансфера клубы не публикуют. Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что часть суммы за трансфер Забарного клуб направит на нужды ВСУ.
По данным Tribuna.com, трансфер Забарного стал рекордным в истории "Динамо". Как пишет издание, инсайдеры называют разные суммы трансфера Забарного. По информации футбольного YouTube-канала "ТаТоТаке", она составила 25 миллионов фунтов стерлингов (почти €28,5 миллиона), по данным итальянского футбольного инсайдера, журналиста Николо Скиры - €27 миллионов. Также в сделке предусмотрены бонусы.
Done Deal! Ilya #Zabarnyi to #Bournemouth from #DinamoKyiv for €27M. 5-years contract. #transfers #AFCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2023
В любом из этих вариантов это самая большая сумма, которую "Динамо" когда-либо зарабатывало на продаже игрока. До этого самыми дорогими трансферами для "Динамо" были продажа Андрея Ярмоленко в "Боруссию" Дортмунд за €25 млн, переход Андрея Шевченко в "Милан" за €23,91 млн и продажа Виталия Миколенко в "Эвертон" за €23,5 млн.
Signed, sealed, delivered * pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth * (@afcbournemouth) January 31, 2023
Забарный родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. Дебютировал за главную команду столичного клуба в сентябре 2020 года в 18-летнем возрасте. Всего в бело-синей футболке "Динамо" защитник провел 84 матча (50 в УПЛ, 4 – в Кубке и Суперкубке Украины, 30 – в еврокубках) и забил 1 мяч.