Две украинки вышли в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Румынии

Для победы украинке оказалось достаточно двух сетов: 6:2, 7:5.
Цуренко в мировом рейтинге теннисисток занимает 127-е место, Гасанова – 146-е.
В четвертьфинал в Клуж-Напоке вышла и украинка Ангелина Калинина. Для этого ей пришлось победить в среду Анну-Лену Фридзам из Германии – 6:2, 6:2.
Калинина является 59-й ракеткой мира, Фридзам – 92-я.
В четвертьфинал одиночного разряда Transylvania Open может выйти и третья украинка. Свой поединок против немецкой теннисистки Моны Бартель (132-я в рейтинге WTA) проведет 28 октября сеяная шестой Марта Костюк (55-я ракетка мира).
Соперницы Цуренко и Калининой в четвертьфинале определяться позже.
Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.