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Две украинки вышли в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Румынии

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Цуренко на пути в четвертьфинал обыграла россиянку
Цуренко на пути в четвертьфинал обыграла россиянку
Фото: ЕРА (архив)

27 октября в 1/8 финала проходящего в румынском городе Клуж-Напока турнира из серии WTA Transylvania Open украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Гасанову. Об этом сообщает сайт WTA.

Для победы украинке оказалось достаточно двух сетов: 6:2, 7:5.

Цуренко в мировом рейтинге теннисисток занимает 127-е место, Гасанова – 146-е.

В четвертьфинал в Клуж-Напоке вышла и украинка Ангелина Калинина. Для этого ей пришлось победить в среду Анну-Лену Фридзам из Германии – 6:2, 6:2.

Калинина является 59-й ракеткой мира, Фридзам – 92-я.

В четвертьфинал одиночного разряда Transylvania Open может выйти и третья украинка. Свой поединок против немецкой теннисистки Моны Бартель (132-я в рейтинге WTA) проведет 28 октября сеяная шестой Марта Костюк (55-я ракетка мира).

Соперницы Цуренко и Калининой в четвертьфинале определяться позже.

Контекст:

Transylvania Open проходит на хардовом покрытии в помещении с 25-го по 31 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Теги: Румыния, теннис, WTA, Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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