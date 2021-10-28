Две украинки вышли в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Румынии

Цуренко на пути в четвертьфинал обыграла россиянку Фото: ЕРА (архив)

Для победы украинке оказалось достаточно двух сетов: 6:2, 7:5.

Цуренко в мировом рейтинге теннисисток занимает 127-е место, Гасанова – 146-е.

В четвертьфинал в Клуж-Напоке вышла и украинка Ангелина Калинина. Для этого ей пришлось победить в среду Анну-Лену Фридзам из Германии – 6:2, 6:2.

Калинина является 59-й ракеткой мира, Фридзам – 92-я.

В четвертьфинал одиночного разряда Transylvania Open может выйти и третья украинка. Свой поединок против немецкой теннисистки Моны Бартель (132-я в рейтинге WTA) проведет 28 октября сеяная шестой Марта Костюк (55-я ракетка мира).

Соперницы Цуренко и Калининой в четвертьфинале определяться позже.