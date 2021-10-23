Украинки Костюк и Киченок уступили в финале турнира WTA на Тенерифе в парном разряде

Украинской паре, сеяной на турнире третьей, противостоял дуэт Эллен Перес из Австралии и Ульрикке Эйкери из Норвегии, сеяный под четвертым номером.

Поединок завершился победой Перес и Эйкери в двух сетах: 6:3, 6:3.

Контекст:

Tenerife Ladies Open проходит на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

Как отметил портал "Большой теннис Украины", для Костюк финал на Тенерифе был первым в карьере в парном разряде, для Людмилы Киченок – третьим.

В одиночном разряде на Тенерифе борьбу за титул в основой сетке начинали две украинки – Костюк и Элина Свитолина, сеяная на турнире первой. Обе проиграли в первом круге.