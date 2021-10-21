Пара украинских теннисисток вышла в полуфинал турнира WTA на Тенерифе

На Тенерифе Костюк продолжает борьбу за титул в парном разряде Фото: ЕРА

Соперницами украинок была пара спортсменок из Венгрии Анна Бондар / Далма Галфи.

Поединок продолжался три сета и завершился со счетом 6:1, 3:6, 10:7.

С кем Костюк и Киченок сыграют в полуфинале – определится позже, после игры между парами Дария Юрак (Хорватия) / Андрея Клепач (Словения) и Ирина Хромачева (Россия) / Данка Ковинич (Черногория).

В сетке парного разряда Костюк и Киченок – единственные представители Украины.

В одиночном разряде на Тенерифе борьбу за титул в основой сетке начинали две украинки – Костюк и Элина Свитолина, сеяная на турнире первой. Обе проиграли в первом круге.