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Украинская теннисистка в паре с румынкой прошла россиянок на турнире WTA в Москве и вышла в полуфинал

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Надежде Киченок и ее напарнице придется снова играть с россиянками
Надежде Киченок и ее напарнице придется снова играть с россиянками
Фото: ЕРА

20 октября в Москве в полуфинал парного разряда теннисного турнира VTB Kremlin Cup 2021 вышла украинка Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару. Об этом сообщает сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперницами украинско-румынской пары были россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Поединок завершился досрочно – при счете 5:2 в пользу Киченок и Олару российские теннисистки отказались от дальнейшей борьбы.

В полуфинале украинке и румынке тоже предстоит сыграть против россиянок, каких именно – определится позже в поединке пар Екатерина Александрова/Яна Сизикова и Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова.

Киченок – единственная украинка в сетке парного разряда турнира в Москве.

В одиночном разряде борьбу в основной сетке начинали три спортсменки из Украины:

  • Даяна Ястремская (проиграла в первом круге россиянке Анне Калинской 6:7, 4:6);
  • Ангелина Калинина (уступила во втором круге россиянке Александровой 4:6, 1:6);
  • Леся Цуренко (145-я ракетка мира), ей во втором круге еще предстоит игра против Маркеты Вондрушевой (35-я в мировом рейтинге) из Чехии.
Контекст:

VTB Kremlin Cup 2021 проходит в закрытом помещении на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $565,53 тыс.

Теги: Россия, спорт, теннис, Москва, спортсмены, WTA, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Надежда Киченок, Ангелина Калинина, украинки, турнир
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