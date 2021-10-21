Украинская теннисистка в паре с румынкой прошла россиянок на турнире WTA в Москве и вышла в полуфинал

Соперницами украинско-румынской пары были россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова.
Поединок завершился досрочно – при счете 5:2 в пользу Киченок и Олару российские теннисистки отказались от дальнейшей борьбы.
В полуфинале украинке и румынке тоже предстоит сыграть против россиянок, каких именно – определится позже в поединке пар Екатерина Александрова/Яна Сизикова и Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова.
Киченок – единственная украинка в сетке парного разряда турнира в Москве.
В одиночном разряде борьбу в основной сетке начинали три спортсменки из Украины:
VTB Kremlin Cup 2021 проходит в закрытом помещении на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $565,53 тыс.