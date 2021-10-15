Украинка Людмила Киченок не смогла пробиться в финал парного разряда турнира WTA в Индиан-Уэллсе

На турнире в Индиан-Уэллсе Людмила Киченок проиграла последней из украинок Фото: ЕРА

Первый сет соперницы начали ровно, по очереди выигрывая геймы, однако в конце партии российско-казахстанская пара сумела добиться успеха.

Во втором сете Рыбакина и Кудерметова почти сразу оторвались в счете и довели поединок до победы – 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Киченок и Остапенко выиграли у первых сеяных на турнире Барборы Крейчиковой и Катержины Синяковой из Чехии.

Людмила Киченок – последняя украинка, которая продолжала борьбу за титулы на BNP Paribas Open.