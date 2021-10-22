Пара украинских теннисисток пробилась в финал турнира WTA на Тенерифе

На Тенерифе Костюк играла и в одиночном разряде, и в парном Фото: ЕРА

Украинской паре, сеяной на турнире третьей, противостояли Ирина Хромачева из России и Данка Ковинич из Черногории.

Поединок продолжался 73 минуты и завершился в двух сетах: 6:3, 6:3.

В решающем поединке за титул Киченок и Костюк сыграют против четвертых сеяных Эллен Перес из Австралии и Ульрикке Эйкери из Норвегии.

Портал "Большой теннис Украины" отмечает, что для Костюк финал на Тенерифе будет первым в карьере в парном разряде, для Людмилы Киченок – третий.