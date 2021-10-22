На турнире WTA в Москве украинка вышли в финал парного разряда, обыграв вторую пару россиянок подряд

Соперницами украинско-румынской пары были россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова.
Киченок и Олару победили с результатом 7:5, 7:5 и вышли в финал турнира.
В четвертьфинале Kremlin Cup Киченок и Олару также выиграли у россиянок.
В решающей игре за титул украинка и румынка сразятся с парой Юлия Остапенко (Латвия) / Катерина Синякова (Чехия).
VTB Kremlin Cup 2021 проходит в закрытом помещении на хардовом покрытии с 18-го по 24 октября. Призовой фонд турнира составляет $565,53 тыс.
В одиночном разряде турнира борьбу в основной сетке начинали три спортсменки из Украины: