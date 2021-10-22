На турнире WTA в Москве украинка вышли в финал парного разряда, обыграв вторую пару россиянок подряд

Надежда Киченок (на фото на переднем плане) играет в паре с теннисисткой из Румынии Фото: ЕРА (архив)

Соперницами украинско-румынской пары были россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова.

Киченок и Олару победили с результатом 7:5, 7:5 и вышли в финал турнира.

В четвертьфинале Kremlin Cup Киченок и Олару также выиграли у россиянок.

В решающей игре за титул украинка и румынка сразятся с парой Юлия Остапенко (Латвия) / Катерина Синякова (Чехия).