Двукратный чемпион мира, баскетболист Кривенко: Мы с друзьями ездим по школам в маленьких городках и заряжаем детей на новые достижения

"Мы с ребятами, с моими друзьями, ездим по школам в маленькие городки и показываем фристайл, показываем данки, играем вместе с ними, общаемся и заряжаем их на новые достижения. Поездки по школам – там вообще о деньгах речи никакой нет… И вот мы все вместе такими мероприятиями – YouTube-сходками, турнирами, ивентами – продвигаем украинское баскетбольное движение. Ми робимо українське, – подчеркнул спортсмен. –YouTube-блог я начал не для того, чтобы там зарабатывать деньги, а потому, что хотелось показать баскетбол своими глазами".

ВИДЕО

Контекст:

Кривенко – двукратный чемпион мира по данкам – самым зрелищным броскам в баскетболе, при которых игрок выпрыгивает вверх и бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.

Видеопроект "Робимо українське" компании "Метинвест" – это сериал об украинцах, которые прославляют страну за границей и создают что-то уникальное.