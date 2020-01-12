Экс-арбитр ФИФА Кашшаи назначен главой судейского департамента Российского футбольного союза

Венгерский экс-арбитр ФИФА Виктор Кашшаи поблагодарил Российский футбольный союз за приглашение на должность главы судейского департамента.

Бывший арбитр ФИФА венгр Виктор Кашшаи 9 января назначен главой судейского департамента Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации.

"Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства", – сказал президент РФС Александр Дюков.

Кашшаи поблагодарил руководителей РФС за приглашение на должность главы судейского департамента.

"Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень", – сказал венгр.

Кашшаи стал арбитром ФИФА в 2003 году, венгр обслуживал финал Лиги чемпионов 2010/11 между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" (3:1). Также работал на чемпионате мира 2010 года в ЮАР и чемпионате Европы 2012 года, который проходил в Украине и Польше.

На том турнире Кашшаи судил игру группового этапа между Украиной и Англией, где не был засчитан гол нападающего сборной Украины Марко Девича.

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Видео: kazsportagent / YouTube

Кашшаи завершил карьеру арбитра в декабре прошлого года.