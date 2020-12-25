Экс-капитану сборной России присудили 100 часов исправительных работ. Он избил рефери

Российкая прокуратура просила приговорить экс-игрока национальной сборной РФ по футболу Романа Широкова к 22 месяцам колонии. В августе он избил рефери Никиту Данченкова во время любительского матча.

Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил бывшего капитана сборной России Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова. Решение 25 декабря было опубликовано на сайте Московского горсуда.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 100 тыс. рублей (около $1,35 тыс.), Данченков заявлял в пять раз больше.

Инцидент произошел 10 августа 2020 года во время любительского матча между командами телеканала “Матч ТВ“ и ТО “Ничего обычного“. Играя за “Матч ТВ“, Широков получил красную карточку. Решение арбитра не понравилось экс-капитану сборной России, он ударил судью Данченкова по голове, а когда тот упал – ударил ногой. Позже российский футболист извинился перед судьей.

Добивание ногой в лицо pic.twitter.com/SlOD1s6I0s — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Статья об умышленном причинении легкого вреда здоровью, по которой судили Широкова предусматривает до двух лет лишения свободы. Прокуратура просила о 22 месяцах колонии для бывшего футболиста сборной.

Приговор защита Широкова назвала успехом, обжаловать его не будет, отмечает “Медуза“. Адвокат экс-футболиста Вадим Лялин заявил "РИА Новости", что его клиент собирается выручить на аукционе от 100 тыс. руб. за бутсы, в которых избил арбитра, а деньги отправить детям из неблагополучных семей на Новый год.

Адвокат избитого судьи Данченкова Александр Островский сообщил championat.com о намерении подать апелляционную жалобу на решение суда.

За сборную России Широков выступал с 2008 по 2016 годы, сыграл 56 матчей и забил 13 голов. Он бронзовый призер Евро-2008 и трехкратный чемпион страны: дважды с петербуржским “Зенитом“, один раз – в составе московского ЦСКА. В 2008 году с “Зенитом“ он выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.