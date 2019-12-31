Еще один украинский гроссмейстер планирует покинуть Федерацию шахмат Украины

По словам украинского гроссмейстера Руслана Пономарева, ему ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть Федерацию шахмат Украины.

Пономарев является чемпионом мира по шахматам 2002 года Фото: EPA

Украинский шахматист Руслан Пономарев планирует покинуть Федерацию шахмат Украины из-за отсутствия реакции организации на несогласие восьми гроссмейстеров с выбором главного тренера сборной Украины по шахматам. Об этом Пономарев написал на своей странице в Twitter.

"Похоже, что ФШУ [Федерация шахмат Украины] никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию", – написал шахматист.

Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 декабря 2019 г.

5 декабря конкурсная комиссия назначила Александра Сулыпу главным тренером сборной Украины по шахматам, а другого претендента – Владимира Баклана – старшим тренером, пишет chess-news.

Восемь украинских гроссмейстеров выразили несогласие с решением комиссии и предложили провести еще одно заседание, на котором главным тренером был бы избран Баклан.

Федерация шахмат Украины не отреагировала на просьбу, в результате чего украинский гроссмейстер Павел Эльянов в интервью, которое было опубликовано 25 декабря, заявил, что не будет выступать за сборную Украины.

Пономарев является чемпионом мира по шахматам 2002 года, также в составе сборной Украины спортсмен побеждал на шахматных Олимпиадах 2004-го и 2010 годов.